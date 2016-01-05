О госпитале для инвалидов Великой Отечественной, где забота о пожилых пациентах — больше, чем просто профессиональная обязанность

Новости Беларуси. Мы расскажем об учреждении, где забота о пожилых пациентах — больше, чем просто профессиональная обязанность. Ведь речь идет о госпитале для инвалидов Великой Отечественной. В первые дни нового года ему исполняется 70 лет.

Нашим героям песня и строить, и жить помогает в буквальном смысле. В госпитале инвалидов Великой Отечественной войны супруги Миличенко уже далеко не в первый раз. Говорят, условия хорошие, персонал внимательный. А чувствовать себя молодым еще и душой им помогает творчество.

Ольга Миличенко, пациент Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова:

Он берет баян, всегда веселит. Кто желает, приходит и танцует.

История этого госпиталя началась сразу после войны. Больных размещали в бараках бывшей машинотракторной станции. Новый комплекс возвели почти через 30 лет. Говорят, что строительство инициировал сам Петр Машеров. В его честь позже и назовут госпиталь. Уже в середине 80-х здесь появился еще один корпус, а центр стал один из лучших в Советском Союзе. Этому званию он соответствует вот уже 70 лет. Правда, возможности стали другими.

Виктор Лишаков, главный врач Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова:

Видим, как развивается медицина белорусская. Без сомнения, государство достигло в медицине большого прогресса. И компьютерная томография, и ультразвуковая диагностика, и эндоскопические оборудования. Мы готовы лечить любую патологию пожилого возраста.

Каждый год здесь поправляют здоровье тысячи пожилых пациентов со всей Беларуси. Многим из них уже за 80. Курс лечения зависит от самочувствия больного. А помощь оказывают врачи самых разных специальностей. Но главное в лечение даже не это…

Снежана Купрейчик, главная медсестра терапевтического отделения №4 Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова:

Нашим пациентам, кончено, нужны и внимание и лечение, но больше их нужно слушать. Иногда им больше словом помогаешь, нежели лечением, препаратами и всем остальным.

Евгений Парфенович в госпитале несколько раз в год. Ранения, полученные во время войны, до сих пор дают о себе знать. Но ветеран не жалуется. Больше его тревожат душевные раны. На видеокамере материал для создания военного музея. Свой проект он обсуждает с товарищем, которого встретил в госпитале.

Евгений Старовойтов, ветеран Великой Отечественной войны:

Все нравится.

Пациенты говорят, что их здесь не лечат, а поддерживают. Это еще одно подтверждение того, что в госпитале все не только профессионально, но и с душой. А это залог долголетия многих пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.