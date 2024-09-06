О детской преступности, причинах правонарушений и ответственности. Большой разговор с депутатом Мингорсовета

Ни один ребенок не рождается преступником. Как же разобраться в причинах правонарушений? Как их не допустить? Как дать возможность подростку почувствовать, что в его силах исправить свою ошибку? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». О киберпреступлениях Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Незаконные действия в сфере информационных технологий и мошенничества. Почему это интересует детей?

Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Серьезный переход в киберплоскость был заметен в 2022-2023 году, а сейчас, когда у нас развиваются и механизмы раскрытия преступлений, тактика предупреждения преступлений, важно разъяснить подростку, что это уголовно наказуемо. Он может совершать деяние и не знать, что это наказуемо, из-за этого бывают скачки. Мы постоянно ищем способы, чтобы довести подросткам, чтобы они понимали, что за это существует уголовное наказание. Что касается совершения преступлений, они совершаются с помощью каких-то кибертехнологий. Используются традиционные чаты в мессенджерах, ненадежные ссылки, тем не менее само преступление совершается физически. Находят подработку в Telegram-каналах, просто перевезти деньги, вдвоем собираются в компании, приезжают на тот адрес, который назвал куратор, которого они в глаза не видели, приезжают и забирают у пенсионеров 30 000 долларов, чтобы передать их следующему курьеру. Они участники этой схемы. Серьезное преступление, сроки там тоже серьезные. Подростки часто не задумываются, поэтому мы и доводим. Насколько важна помощь общества? Наталья Надольская:

Насколько важна помощь общества? Есть ли у нас горячие линии поддержки для подростков?

Сергей Горохов:

Мы сами идем к этим подросткам, мы их не призываем какими-то объявлениями или лозунгами. Идем к ним и объясняем. Берем с собой зачастую известных людей, которые могут своим примером показать и рассказать, как нужно поступать, чем нужно заняться. Это может быть известный спортсмен, блогер. Нужен этот авторитет. Ключевое – семья и общество. О контроле за правопорядком в местах массового отдыха Наталья Надольская:

Давайте поговорим о контроле за правопорядком в местах массового отдыха жителей. Какие в этой сфере решаются задачи? Сергей Горохов:

К каждому сезону мы начинаем готовиться заранее. Готовим свои решения, определяем по Минску, что у нас поменялось, какие есть места массового скопления граждан, места отдыха. Мы определили 30 крупных мест и несем там службу ежедневно и по выходным. Наталья Надольская:

Популярно ли использование правоохранителями электроскутеров, сигвеев, велосипедов? Сергей Горохов:

Популярно, мы активно используем все средства, все зависит от той местности, которую необходимо патрулировать. С какими просьбами приходят к депутату? Наталья Надольская:

Приходят ли к вам как к депутату с просьбой помочь?

Сергей Горохов:

Полгода как в этом амплуа нахожусь, не только в основной должности, для меня прием граждан не стал чем-то новым после избрания меня депутатом Мингорсовета, потому что у меня есть свои приемные дни, граждане знают, как ко мне записаться, на сайте ГУВД есть номер телефона, ко мне можно прийти как угодно. Чаще граждане стараются обратиться по специфике работы, по специфике вопроса, нежели по территориальности. Гражданин с любой точки города может записаться. Мы осуществляем прием и все вопросы стираемся оперативно решить. О задачах депутата Наталья Надольская:

Какой вы видите свою задачу и ответственность перед жителями столицы в качестве депутата Мингорсовета?