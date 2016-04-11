Доула – женская помощь в родах: Анастасия Хвощинская о своей профессии

Сегодня успешно практикуются партнерские роды, которые предусматривают необходимую поддержку и малышу, и его маме. В ожидании нового члена семьи рядом с роженицей в палате могут находиться муж, сестра или мама.

В последнее время роль партнера в таких «командных» родах выполняет доула – человек, который подержит за руку, успокоит, поможет настроиться на нужный лад.

Анастасия – начинающая доула. Мама двоих детей, рассказывает, вынашивая первенца, не отказалась бы от услуг доулы, но тогда о существовании данной профессии еще ничего не знала. Сейчас она четко понимает, какие функции выполняет данный специалист.

Чтобы овладеть этим ремеслом, девушки обучаются на специальных курсах. У них есть тонкое понимание женской физиологии и знания о течении родов, при этом, доула не занимается медицинскими манипуляциями – это дело акушерки и врача.

Опытная доула во время встреч с беременной обсуждает схему будущих родов, вместе они проигрывают ситуации, когда что–то может пойти не так. Важно, чтобы этот тандем работал как слаженный механизм в самый ответственный момент.

Для белорусок такой партнерский опыт в новинку, и не каждая готова принимать это ноу-хау, забывая, что все новое – это хорошо забытое старое.

Издревле специально обученные женщины - повитухи контролировали процесс и оказывали необходимую помощь роженице и ребёнку.

Так и сегодня доула – это не только помощница, но и верный товарищ по жизни.