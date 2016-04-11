Посевная-2016: лидирует Гомельская область

Новости Беларуси. Аграрии Гомельщины первыми в республике завершили сев яровых и зернобобовых культур. Засеяны 100% запланированных площадей. Приближается к этим показателям и Брестская область.

Ранние сроки окончания весенней сельскохозяйственной кампании продиктованы небывало теплой зимой и ранней весной. Из-за небольшого количества влаги техника смогла раньше обычного выйти в поля.

Кроме того, отдельные предприятия южных регионов уже приступили к посадке картофеля. Вовсю идет подкормка азотными удобрениями всходов зерновых. Готовят почвы к севу кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.