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Посевная-2016: лидирует Гомельская область

11 апреля 2016 11:05
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Новости Беларуси. Аграрии Гомельщины первыми в республике завершили сев яровых и зернобобовых культур. Засеяны 100% запланированных площадей. Приближается к этим показателям и Брестская область.

Ранние сроки окончания весенней сельскохозяйственной кампании продиктованы небывало теплой зимой и ранней весной. Из-за небольшого количества влаги  техника смогла раньше обычного выйти в поля.

Кроме того, отдельные предприятия южных регионов уже приступили к посадке картофеля. Вовсю идет подкормка азотными удобрениями всходов зерновых. Готовят почвы к севу кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Посевная кампания

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