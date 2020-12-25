О чём нужно помнить, когда выходишь на лёд? Правила безопасности, которые помогут сохранить жизнь

Новости Беларуси. Жертвы тонкого льда. В Полоцком районе трое суток искали утонувшего 57-летнего рыбака. Поисковая операция развернулась на реке Оболянка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала сезона в Витебской области утонули уже 9 человек. Среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки.

Специалисты говорят, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров, и призывают к благоразумию любителей зимней рыбалки.

Вячеслав Горин, начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД:

У людей, которые выходят на лед, практически отсутствуют какие-то первичные средства спасения. Хотя бы спасательный жилет, самоспасалочки, какая-то веревка или шест, с помощью которого либо сам человек сможет более-менее благополучно выйти из тяжелой ситуации, либо ему кто-то сможет оказать помощь, если в этот момент кто-то оказался рядом.

К сожалению, из тех случаев, которые произошли, попытки спасения людей при отсутствии средств спасения результатов не дали. К сожалению, люди погибали, что называется, на поверхности льда.