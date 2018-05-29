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«Зубрёнок» принимает на оздоровление 150 детей из Сирии

29 мая 2018 08:42
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Новости Беларуси. Сирийских детей вновь принимает на оздоровление «Зубрёнок». Полторы сотни ребят прибыли в Минск вечером 28 мая,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зубрёнок» принимает на оздоровление 150 детей из Сирии-1

Это дети, которые потеряли родителей и пострадали от военных действий. В оздоровительном центре они проведут две недели. После прилетит следующая группа – еще 150 человек. Кроме санаторного отдыха их ждет немало интересных событий. Для маленьких гостей запланированы экскурсии по достопримечательностям нашей страны, спортивные мероприятия в Минске и регионах.

«Зубрёнок» принимает на оздоровление 150 детей из Сирии-4

Беларусь часто принимает на отдых детей из Сирии. Как признаются сами ребята, они с грустью уезжают из нашей страны. Поскольку здесь могут по-настоящему прочувствовать детство и испытать радость от жизни в мирных условиях. Средства на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления сирийских детей выделил резервный фонд Президента.

«Зубрёнок» принимает на оздоровление 150 детей из Сирии-7

# Оздоровление # общество # Фотофакт

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