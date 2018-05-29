«Зубрёнок» принимает на оздоровление 150 детей из Сирии

Новости Беларуси. Сирийских детей вновь принимает на оздоровление «Зубрёнок». Полторы сотни ребят прибыли в Минск вечером 28 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дети, которые потеряли родителей и пострадали от военных действий. В оздоровительном центре они проведут две недели. После прилетит следующая группа – еще 150 человек. Кроме санаторного отдыха их ждет немало интересных событий. Для маленьких гостей запланированы экскурсии по достопримечательностям нашей страны, спортивные мероприятия в Минске и регионах.