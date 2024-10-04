Зеркало способно забирать силы? Учёные Нью-Йоркского института сделали сенсационное заявление

Зеркало способно забирать силы. Сенсационное заявление сделали ученые Нью-Йоркского института в 2015 году, рассказали в программе «В поисках истины». Эксперты полагают, если человек долго смотрит на свое отражение, у него ухудшается самочувствие. А те, кто подолгу любуются собой, намного быстрее стареют. Проще говоря, зеркало – своего рода энергетический вампир. Наши предки также верили, что зеркала способны накапливать и хранить информацию.

Если предположить, что зеркала способны хранить в себе информацию, значит, наши эмоции могут оставить в них следы. Многие эзотерики говорят, что зеркала напоминают губку, которая принимает в себя весь негатив. Однако в любой момент она может «выплеснуть» накопленное обратно.

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Многие психологи сейчас рекомендуют смотреть в зеркало, хвалить себя – это правильная практика. И очень даже полезная. Но ни в коем случае не смотреться в зеркало в больном состоянии, например, вы себе не очень нравитесь или вы подходите и себя ругаете. Вы будете усиливать эффект от того, что вы будете говорить. Это тоже уже не мистика и эзотерика. В психологии есть целое направление, как улучшить внешность с помощью зеркала. Ты просто каждый раз говоришь себе: «Какой прекрасный у меня нос», – например, если он не нравится, – «Какие замечательные и пухлые у меня губы». Как бы это ни звучало, это рабочая история, можно вырастить себе любые губы, сделать любой нос.