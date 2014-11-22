Сотрудники МЧС провели рейд по профилактике домашних пожаров

Новости Беларуси. Минские спасатели провели мини-рейд по профилактике домашних пожаров. Такая проверка проводится два раза в год: с наступлением холодов и по окончанию отопительного сезона. МЧС уделило внимание группам риска: неблагополучным гражданам, многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Им объясняли, как вести себя, чтобы не стать жертвой своей же беспечности.

В первую очередь посещали частный сектор. Жилье с печным отоплением. Уже затем — квартиры. К слову, только за прошедшие дни в Минске произошло четыре пожара. Два человека погибли.

Олег Терехов, первый заместитель начальника Фрунзенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС:

Проверяется жилье в связи с наступлением отопительного периода. Результат работы есть. Конкретно в цифрах, может быть, он не виден, но если наши проверки спасут хотя бы одну жизнь, это уже соответствующий результат нашей работы.