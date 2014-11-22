Правила охоты на диких кабанов в Беларуси

Новости Беларуси. 6 лет лишения свободы. Такое наказание может грозить теперь нарушителям природоохранного законодательства. Как отмечают специалисты, новые правила охотникам соблюдать совсем не сложно. Тем более, что за отстрел дикого кабана, к примеру, сейчас денег не берут. Наоборот, еще и доплачивают.

Главный лесничий Бобруйского лесхоза апробирует новинку. Этот фотовидеофиксатор не только пишет уникальные кадры из жизни диких животных. В ее объектив попадают неаккуратные гости леса, но самое главное — браконьеры.

Ирина Недобоева, СТВ:

Это чудо техники реагирует на любое движение на расстоянии до 20 метров. А благодаря встроенным инфракрасным датчикам, фотоловушка способна снимать и ночью. Весь отснятый сразу же рассылается в виде MMS-сообщений на мобильные телефоны и электронную почту работников лесхоза.

Только за последние несколько месяцев и только на Могилевщине зарегистрировано больше 20 нарушений правил охоты. И все — за отстрел диких кабанов.

Сергей Раткевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

При проведении охоты гражданин обязан иметь при себе действительное государственное удостоверение на право охоты, разрешение органов внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего оружия, отметка об уплате государственной пошлины (или квитанция) на право охоты. Должна быть охотничья путевка.

Сейчас отстрел дикого кабана даже поощряется. Путевка на охоту – абсолютно бесплатная. Только достигнув заветной цели, охотники зачастую нарушают обязательное требование. Убитое животное может стать причиной распространения в лесу серьезных инфекционных заболеваний, поэтому добытый трофей охотник просто обязан захоронить с соблюдением всех требований.

Сергей Лебедев, главный государственный ветеринарный инспектор Могилевского района:

Когда произошел отстрел, составляет акт на утилизацию. Согласно ветсанправил, труп отстрелянных кабанов утилизируется, проводится дезинфекция и ставится в разрешении. Утилизация происходит на отведенных местах на скотомогильниках. Людям, которые отстрелили дикого кабана, выплачивается компенсация в размере 2 базовых величин.

Излишняя жадность может дорого обойтись: забирая тушу домой, охотник может быть серьезно наказан. Ведь за нарушение правил охоты грозит крупный штраф — до семи с половиной миллионов рублей. А грубые нарушители даже могут лишиться свободы на срок до 6 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.