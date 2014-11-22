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Следственный комитет провел мастер-класс на базе Минского военного суворовского училища

22 ноября 2014 14:23
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Новости Беларуси. Попробовать себя в роли криминалистов 22 ноября смогли будущие офицеры. Представители Следственного комитета провели мастер-класс на базе Минского военного суворовского училища. С буднями  следователей курсанты знакомились  без отрыва от учебного процесса.  Группа экспертов как всегда выехала на место событий. Лаборатория на колесах, временное жилье в виде палатки – все как в обычной рабочей обстановке. Ребята смогли задать специалистам все интересующие их вопросы и подумать о будущей  карьере следователя. 

Илья Пашкевич, курсант Минского военного суворовского училища:
Больше всего заинтересовала речь бывшего суворовца, потому что все-таки выпускник того заведения, в котором я сейчас нахожусь, учусь. Он интересно провел параллели, сравнил Академию МВД и наше суворовское училище. 

Дмитрий  Осадчук,  начальник управления кадров и идеологической работы Следственного комитете Республики Беларусь:
Следственный комитет не случайно приехал именно в Суворовское училище, чтобы рассказать о службе в следственном комитете, показать что у нас есть. Потенциал суворовцев востребован всеми силовыми ведомствами. Мы, как самостоятельное ведомство, как самостоятельный силовой орган, заинтересованы в том, чтобы именно суворовцы избрали такую профессию, как следствие.  

# общество # Следственный комитет Беларуси # Дминтрий Осадчук

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