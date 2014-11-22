Следственный комитет провел мастер-класс на базе Минского военного суворовского училища

Новости Беларуси. Попробовать себя в роли криминалистов 22 ноября смогли будущие офицеры. Представители Следственного комитета провели мастер-класс на базе Минского военного суворовского училища. С буднями следователей курсанты знакомились без отрыва от учебного процесса. Группа экспертов как всегда выехала на место событий. Лаборатория на колесах, временное жилье в виде палатки – все как в обычной рабочей обстановке. Ребята смогли задать специалистам все интересующие их вопросы и подумать о будущей карьере следователя.

Илья Пашкевич, курсант Минского военного суворовского училища:

Больше всего заинтересовала речь бывшего суворовца, потому что все-таки выпускник того заведения, в котором я сейчас нахожусь, учусь. Он интересно провел параллели, сравнил Академию МВД и наше суворовское училище.

Дмитрий Осадчук, начальник управления кадров и идеологической работы Следственного комитете Республики Беларусь:

Следственный комитет не случайно приехал именно в Суворовское училище, чтобы рассказать о службе в следственном комитете, показать что у нас есть. Потенциал суворовцев востребован всеми силовыми ведомствами. Мы, как самостоятельное ведомство, как самостоятельный силовой орган, заинтересованы в том, чтобы именно суворовцы избрали такую профессию, как следствие.