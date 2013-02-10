О чем пишут и что читают сегодня в Беларуси?

Новости Беларуси. На наделе в Минске случилось событие, которое вызвало интерес и у тех, кто пишет, и у тех, кто читает. А именно – юбилейная XX Международная книжная выставка-ярмарка. Приехали гости из 25 стран, в том числе издательств Германии, Италии, Китая, Польши, США, Финляндии и Франции. Приветствие участникам форума направил глава государства. Представлено огромное количество книг самых разных жанров и направлений.

Читать сегодня модно. И это факт, который ежегодно подтверждает Международная книжная выставка-ярмарка. И пусть какая-то часть читающей публики перешла на электронный контент, читать печатные книги люди не перестали. Интерес растет, и между строк скажем, ищут серьезную литературу.

Читатель сегодня искушенный и, как выразился Грибоедов, «глупостей не чтец». Что уж говорить о литературных гурманах. Классика жанра теперь отнюдь не творения российских детективщиков. К тому же на бумагу ложится свое произведение этого жанра и оно куда профессиональнее. Может быть, это и не скромно, зато небезосновательно: книги белорусских писателей-современников не скрываются за семью печатями.

Екатерина Аксенова, заместитель директора издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Мы всегда открыты для писателей, всегда готовы принять. Но когда человек идет в такое издательство как «Белорусская энциклопедия», он должен понимать, что должен идти с серьезной рукописью. Потому что каждая рукопись проходит семь кругов контроля. Это очень серьезно. Это научный контроль, литературный, проверяются факты, цифры, имена, фамилии, названия населенных пунктов.

Качественная литература обязательно найдет своего читателя, уверена писатель Наталья Голубева. И не важно, о чем пишет автор и в какую эпоху погружает. Важно, чтобы литература не превращалась в чтиво.

Наталья Голубева, кандидат исторических наук, писатель, драматург:

Я считаю, что литература никогда не меняла своих критериев. Это должны быть образы, характеры, погружения в эпоху. Не важно, какая она: далекая историческая или современная. Это должно быть событие, которое наталкивает каждого из нас на какие-то серьезные размышления.

Ее «Камея «Салидат», одна из новинок Голубевой, натолкнула не только на серьезные размышления, но и на серьезные намерения. Буквально на днях писатель подписала договор на экранизацию книги. Исторический роман, впрочем, соединяет в себе произведение нескольких жанров, основан на подлинных событиях первой мировой.

Белорусская художественная литература с исторической основой все чаще пополняют личную библиотеку читателя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Читатель:

Я вообще больше интересуюсь историей Беларуси, чем романами.

Сейчас читаю Галдынкова. Дзержинский, Тарас. Такие авторы.

Ирина Дарвиш, администратор книжного магазина:

Дэдэктыўныя, гістарычныя карыстаюцца попытам. Дайнекі, Тарасава чытаюць. Галдынкова вялікую цікавасць выклікаюць творы.

А вот современные подростки до дыр зачитывают историческую фэнтэзи. Сродни Гарри Потера белорусских «прыгод» пока нет, но желающих отправиться в путешествие по страницам произведений наших авторов тоже немало.

Ирина Дарвиш, администратор книжного магазина:

Напрыклад, вось гэтая колькасць, якую сёння купілі, – гэта беларускія кнігі і дзіцячыя. З гэтых дзіцячых у асноўным гэта таксама беларускія кнігі: беларускія народныя казкі, сучасныя аўтары.

Еще недавно она сама зачитывалась фэнтэзи. А сейчас уже имеет своего читателя и раздает автографы. В 16 лет Ксения Шталенкова стала автором приключенческого романа. Не то, чтобы ничего интереснее не прочитала, просто сделала предприимчивый маркетинговый ход, учитывая интерес аудитории. В авторском приключенческом романе юная писательница предлагает оказаться при дворе знатного рода и познакомиться с самой Барборой Радзивилл.

Читатель:

Я вельмі шмат чытаў пра гэтую кнігу. Мне проста цікава. Я пачытаю, знаёмыя, брат мой малодшы пачытае. Я думаю, што таксама спадабаецца.

Тут, напэўна, стаіць пытанне не для каго гэта кніга, а што там напісана. Тым больш на беларускай мове. Гэта ўжо вялікі плюс.

Читатель хоть и ищет новинки, но в первую очередь обращает внимание на обложку издания. Как говорится, встречают по одежке. Успех книги зависит и от рекламы. Потому пробных 200 экземпляров Шталенковой уходят как с молотка.

Ксения Шталенкова, писатель:

С книжками всегда сложнее, потому что это такой продукт, который сложно рекламировать. Здесь невозможно с одной стороны рассказать о сюжете подробно. Надо заинтересовать. С другой стороны, чтобы читатель не утратил интерес.

А вот для совсем маленького читателя родители ищут книги именно на белорусском языке. Сказки, народные песни и потешки. Денег не жалеют.

Особой популярностью, как отмечают сами издательства, у читателей пользуется детская литература именно белорусских авторов. Мы даже нашли такую занимательную Маляванку «Будзьма беларусамі» с очень интересным, веселым стихотворным описанием истории Беларуси.

Продавец:

Увогуле магу сказаць, што беларуская дзіцячая літаратура надзвычай запатрабаваная цяпер. Выдаюцца розныя цікавыя праекты.

Читатель:

Очень интересно, очень разнообразно. Хочется дальше развития книжной литературы, чтобы больше было для детей.

Мораль сей басни такова: детская литература востребована больше, чем ее издают. Изобилие учебных пособий, серия энциклопедических книг для маленьких белорусов. А вот художественные тексты – раз-два и обчелся.

Татьяна Ищишина, продавец книжного магазина:

Для маленьких детей нет. Есть очень много учебной литературы, которая пользуется спросом у детей.

Больше стали читать и духовную литературу. И здесь без подтекста: главное то, что приобретаешь для себя, покупая книгу.

Галина Буракова, специалист книжного отдела Издательства Белорусского Экзархата:

Мир все активнее и активнее двигается вперед, жизнь ускоряет бег. Люди устали от этого бега. А духовная литература как раз приводит человека к противоположному чувству, чувству покоя, мира, тишины.

А вот к этому изданию едва ни очереди выстраиваются. Купить его нельзя. Факсимильное издание Полоцкого Евангелия буквально на днях увидело свет. Подлинник хранится в России. И пока тираж копии – всего 1 экземпляр. И это результат почти пятилетнего труда полутора сотен специалистов. По легенде, страниц оригинала касалась рука самой Евфросинии Полоцкой.

Чтобы воссоздать первозданность, белорусские мастера обучались за границей методике старорусского переплета, старили бумагу. Чтобы получился идентичный вид оригинала, испортили полтора десятка листов, а потом на каждом из 172 руками вырезали каждую дырочку. Отыскали даже рецепт костного клея, который использовался в те времена. Драгоценные камни и металл. Теперь это поистине духовное сокровище. Фолиант создали по всем канонам книжного дела XII столетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Гаврилюк, директор компании:

Евангелие, как правило, старилось. Специальные ножки и специальные углы, чтобы выдерживало нагрузку. Мы использовали медь, которая старилась, камни. В Евангелие использовался янтарь и агат. Мы использовали агат. Металл тоже мы научились состарить.

Владимир Грозов, исполняющий обязанности директора Издательства Белорусского Экзархата:

Это серьезный, основательный, фундаментальный труд.

Сегодня огромный коллектив всех участников, практиков, теоретиков, ремесленников, которые принимали участие в этом проекте, горели только одной идеей: успеть и на алтарь нашей духовной победы, духовного праздника, которым являет собой этот высокий форум книги, положить подарок.

Этим проектом может гордиться каждый из нас. Ведь копия Полоцкого Евангелия – богатое духовное начало нынешнего печатного дела Беларуси. Издание стало не просто точкой, а восклицательным знаком ушедшего Года книги. И этот труд – яркий пример того, что электронные ноу-хау не перечеркнут историю печатной книги. Ведь для читателя важно не только содержание.