О чем мечтают студенты-геологи и как проходит учебный процесс в белорусских вузах

Новости Беларуси. Надо подчеркнуть, что Беларусь сейчас не только занимается строительством горно-обогатительного комбината. Наши вузы готовят инженеров и геологов для работы на престижном предприятии. И несмотря на то, что стройка в Гарлыке завершится в 2017-м году, уже сейчас студенты могут отыскать месторождения солей и разобраться в их видах.

На вопросы преподавателя Мердан отвечает не раздумывая. Будущий инженер-геолог приехал в столицу три года назад. За это время парень изучил «соли земли» буквально от и до.

Встречаться разведчику Мердану будут десятки видов солей. Его задача — отыскать эти самые месторождения и нанести их на геологическую карту. Работать Мердан будет на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Объект пока строится, причем с помощью белорусских специалистов.

Мердан Чарыев, студент географического факультета БГУ (Туркменистан):

Даже не хочется заканчивать эту веселую студенческую жизнь. С другой стороны, побыстрее хочется начать работать.

Дмитрий Иванов, декан географического факультета БГУ:

В Беларуси достаточно широкое развитие получила горнодобывающая промышленность. Соответственно, у нас есть, чем поделиться перед потенциальными работниками этой сферы.

От геологической разведки прямо в подземные цеха. Профессиональных бурильщиков для Гарлыкского горно-обогатительного комбината готовят в Белорусском техническом университете уже на протяжении 6 лет.

Анастасия Винчо, СТВ:

Большинство занятий проходит в этом учебном цеху. Здесь немного прохладно, но студенты этого не замечают. Погоду учебе делает вот эта машина. Горный комбайн — эксклюзивная установка. Именно здесь у студентов есть возможность попрактиковаться в самых что ни на есть реальных условиях.

Проходческая мощность этой машины — 50 метров горной породы в смену. Проще говоря, «продырявить» стандартную многоэтажку комбайн сможет всего за несколько секунд. О возможностях такого тренажера была наслышана будущий проектировщик Шахадат. О белорусском образовании девушке рассказала ее старшая сестра, которая закончила этот же вуз в прошлом году.

Шахадат Джураева, студентка факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ (Туркменистан):

Моя сестра училась здесь. И я пошла по ее стопам. Это необычная специальность для девочки, но мне очень она нравится.

Александр Кукса, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Практику они проходят непосредственно на «Беларуськалии». И в дальнейшем уже будут работать на Гарлыкском комбинате, добывать калийную руду.

Порядка 9 тысяч студентов из Туркменистана сегодня грызут гранит науки в белорусских вузах. Преподаватели со стажем, современное оборудование и возможность испытать себя в профессии. Именно по такому рецепту в Беларуси готовят ценные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.