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«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»

16 апреля 2021 08:20
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Новости Беларуси. «Автопоезд памяти». Около 500 витебских школьников и педагогов 16 апреля отправились в патриотический марафон. В маршруте знаковые и дорогие для каждого белоруса места, связанные с Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-1

Площадь Победы в Витебске стала отправной точкой. Для ребят провели экскурсию по Аллее славы в парке Победителей. После этого у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков региона состоялись митинг и возложение цветов к Вечному огню.

«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-4

Затем школьники посетят мемориальный комплекс «Шуневка» на месте сожженной деревни в Докшицком районе. Этот населенный пункт был стерт с лица земли карателями в мае 1943-го. Конечной точкой маршрута станет историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-7

Для нашего поколения очень важно посещать такие значимые места, чтобы помнить о героях войны.

«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-10

Мне хотелось узнать больше о том, через что прошли наши предки во время Великой Отечественной войны. О нашем прошлом и нашем культурном достоянии.

«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-13

Андрей Похолкин, начальник отдела по образованию администрации Октябрьского района Витебска:
Отрадно то, что молодежь такое желание проявляет. И то, что изучение подрастающим поколением культурного, исторического наследия особенно актуально в Год народного единства. И, как видим из практики, наиболее важными, значимыми, интересными формами гражданско-патриотического воспитания молодежи является посещение именно мест тех событий, памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

«Мне хотелось узнать больше». В Витебске стартовал «Автопоезд памяти»-16

Патриотический марафон «Автопоезд памяти» объединит более 3 000 школьников и педагогов Витебска. Финиширует акция 30 апреля.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Похолкин # Фотофакт

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