Нужны ли в Беларуси единые правила поведения на спортивных матчах?

Последнее десятилетие в Беларуси особое внимание уделяется спорту. Строятся новые стадионы, новые арены: Минск-Арена, Борисов-Арена, ведется реконструкция стадиона «Динамо». К нам привлекаются чемпионаты мирового уровня. На прошлом чемпионате мира по хоккею - огромное количество болельщиков на Минск-Арене. Но при этом игры внутренних чемпионатов проходят практически при пустых трибунах.

Футбольный сезон в самом разгаре, но белорусская федерация футбола всерьёз обеспокоена: посещаемость матчей остается невысокой. Причем этот вопрос актуален не только для футбола.



Многие чемпионаты Беларуси, скажем откровенно, проходят при минимальном количестве зрителей на трибунах. Это беда клубов, недоработка спортивных функционеров или дело в самих болельщиках? Нужны ли в Беларуси единые правила проведения спортивных матчей? Как это влияет на заполняемость трибун?

В баскетболе есть проблема посещаемости матчей сегодня?

Александр Куль, маркетинговый директор баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск»:

Я бы не назвал это проблемой. Я бы сказал, что это то, над чем нам еще предстоит работать. Учитывая то, что мы начинаем развитие в маркетинговом плане, мы активно работаем чуть более 2 лет.

Минское «Динамо», «Минск-Арена» заполняется. Но Вы можете сказать, что проблемы с болельщиками нет и сегодня приходит столько людей, сколько мы рассчитываем, или нам нужно еще привлекать людей? Надо еще над этим работать?

Максим Субботкин, генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Над этим надо работать всегда и постоянно. Нельзя сказать, что у Минского «Динамо» нет проблемы с посещением матчей или нет проблемы с болельщиками. Хорошо, когда приходит 15 тыс., хорошо, когда команда выигрывает, но это то состояние, которое нужно поддерживать всегда. Потому что мы понимаем, что то состояние - это то, к чему человек уже привыкает, точно так же, как привыкает к хорошим вещам, к хорошей еде… А когда начинаешь привыкать, то это уже надоедает. Трудность состоит обычно в о внесезонные периоды. Хоккейных матчей в это время нет, проходят другие спортивные мероприятия, но мы стараемся проводить различные мероприятия с нашими болельщиками в это время.

Игорь Белькович, специалист по работе с болельщиками Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

То, что посещаемость падает по сравнению с прошлым годом, - невозможно скрыть и это действительно проблема. Проблема федерации футбола, проблема клуба, который проводит домашние матчи.

Во время Советского союза была всего лишь одна команда «Динамо-Минск». На нее ходила вся страна, весь Минск. Сейчас можно привести параллель с хоккейным «Динамо» - КХЛ. У них тоже заполняемость потрясающая - 15 тыс. в зале собирается. Потому что КХЛ - сильнейший чемпионат по хоккею в Европе на данный момент. Это факт. У них есть сервис - Минск-Арена - и люди туда идут отдыхать. У нас на данный момент проблемы со структурой. Также существует такое понятие как «уровень зрелищности». Сама игра настолько «закрытая», что болельщикам это неинтересно. В футболе главное что? Голы! Это зрелищность. И что? Болельщик приходит, и видит 0:0. Он в следующий раз не пойдёт туда.

Игорь Смольянинов, заместитель председателя Белорусской федерации волейбола:

У нас несколько другая проблема. Проблема зрительских мест. Наверное, покажется странным, но те традиции, которые заложил советский волейбол, - они остались жить, и у нас проблем с заполняемостью нет.

Игорь Белькович, специалист по работе с болельщиками Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Человеку нужно: уровень комфорта, зрелищности. Вот когда это всё воедино сходится, то болельщик пойдёт.

Максим Субботкин, генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Вы поймите, мы сегодня работаем на рынке развлечений - интертеймент (менеджмент и производство). Десять лет назад конкуренции не было. Не было ни 3D-кинотетаров, не было хороших сериалов, которые сегодня тоже нашу аудиторию очень значительно забирают. Не было такого широкого ассортимента телеканалов, которые тоже сегодня забирают нашу аудиторию. Не было такого большого количества артистов, которые приезжают, и мы сегодня на этом рынке тоже конкурируем. Спорт. Люди для чего приходят на стадион? Есть категория людей: вот им нравится «Динамо-Минск» футбольный, они придут и на «Трактор», они придут на любой стадион, и в дождь, и в снег, и будут болеть за свою команду, поддерживать. Но есть самая большая категория людей - это те, кто делает свой выбор. У человека есть сегодня определённая сумма денег и он делает выбор: либо я пойду в кино, либо я пойду в театр, либо я пойду в ресторан, либо я пойду сегодня на хоккей…

Если мы сегодня будем создавать эту конкуренцию, обратно возвращать тех людей, чтобы их выбор пал на спорт, - им нужно что-то предложить взамен спектакля, кинотеатра, телевидения…

Сегодня много говорят о законе о болельщиках. Каким образом «Закон о болельщиках» сможет заполнить трибуны?

Игорь Белькович, специалист по работе с болельщиками Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Стоял вопрос в том, чтобы на законодательном уровне прописать все вопросы, связанные с болельщиками. Регулярно возникает множество вопросов: что можно приносить на стадион, что - нельзя; какие права имеют болельщики; какие обязанности имеют болельщики, что им запрещено. Этот закон не должен ущемлять болельщиков, скорее, наоборот, давать им больше прав.

Нужен ли «Закон о болельщиках»?

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям МВД РБ:

Органы Внутренних дел, как и другие правоохранительные органы проводят много различных мероприятий, которые помогают увеличить посещаемость. Прежде всего, это достигнутый уровень безопасности стадионов. Я не думаю, что пойдут болельщики, если рядом будут взрываться пиротехнические изделия, кругом будет нецензурная лексика. Благодаря правоохранительной деятельности, этого нет.

Какие сегодня существуют проблемы с болельщиками?

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям МВД РБ:

Проблем с болельщиками нет. Есть проблемы с хулиганскими проявлениями то ли со стороны спортсменов, то ли со стороны обычных граждан, которые ходят по улицам и приходят на стадионы. Но болельщик законопорядочный, законопослушный. Мы всегда его ждем на стадионе и обеспечиваем ему безопасность во время просмотра матча.

Игорь Белькович, специалист по работе с болельщиками Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Почему-то милиция фанатов воспринимают как некую опасность, какую-то угрозу. Хотя они в подавляющимся большинстве на стадионах ею не являются.