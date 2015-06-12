Прямой эфир

12 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера

12 июня 2015 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 июня в Беларуси пройдут выпускные вечера. Тысячи вчерашних школьников попрощаются с родной альма-матер. В 2015 году путевку во взрослую жизнь получат свыше 50 тысяч 11-классников. Лучшим из них в торжественной обстановке вручат медали и похвальные листы.

Особое внимание общественному порядку и безопасности. Парки и скверы, которые выпускники выбирают для гуляний, будут под пристальным вниманием правоохранителей. Кроме того, в дни выпускных вечеров будет ограничена продажа алкоголя в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Выпускной-2015

Другие новости рубрики

Все новости
Победители Республиканских олимпиад Тимофей Прокопенко и Елизавета Рысюкевич на СТВ
12 июня 2015 08:03

Победители Республиканских олимпиад Тимофей Прокопенко и Елизавета Рысюкевич на СТВ

Микронаушники: что дороже – хорошая отметка или здоровье?
11 июня 2015 18:02

Микронаушники: что дороже – хорошая отметка или здоровье?

Наталья Качанова: У желающих попасть в вуз с «черного хода» не должно быть никаких шансов
11 июня 2015 13:34

Наталья Качанова: У желающих попасть в вуз с «черного хода» не должно быть никаких шансов