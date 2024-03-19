Нужны ли международные наблюдатели на выборах? Мнения экспертов

ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную функцию. И вместо того, чтобы урегулировать международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия. Почему международные наблюдатели стали угрожать национальным интересам? Обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Выборы страна должна проводить только для себя и народа. Самое главное – как народ оценивает выборы. Но ничего плохого в наблюдателях нет. Вопрос в том, чтобы это были искренние наблюдатели, которые действительно беспристрастны, которые на самом деле оценивают избирательный процесс с точки зрения соблюдения национального законодательства. А они приезжают с заведомо написанными резолюциями, которые исходят исключительно из геополитической позиции той или иной страны.