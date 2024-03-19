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Глава фракции АдГ раскритиковал выборы в Европе. Что не так с электоральными кампаниями?

19 марта 2024 10:08
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ОБСЕ уже перестала выполнять свою главную функцию. И вместо того, чтобы урегулировать международные конфликты в Европе, наоборот, только подливает масло в огонь своими предвзятыми оценками. Сейчас этот процесс достиг критической точки и вылился в острый кризис доверия.

Почему международные наблюдатели стали угрожать национальным интересам? Обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить».
Глава фракции АдГ раскритиковал выборы в Европе. Что не так с электоральными кампаниями?-1

Ульрих Зингер, глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии:
Определенные партии и группы пытаются сохранить власть, это они делают во имя демократии, они используют такой нарратив. И только те, кто следует левому духу времени, должны иметь эту легитимацию назвать себя демократическим. Остальные не демократичные. Как только какая-то партия добивается маленького успеха на выборах, тогда сразу политический мейнстрим предполагает, что в стране наблюдается какая-то антидемократическая тенденция. Это просто поразительно.

Вальдемар Гердт: на выборах нужны наблюдатели, которые оценивают объективно – подробности здесь.

# Международная политика # Ульрих Зингер

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