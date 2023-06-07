«Нужно всё-таки вспомнить службу». Офицеров запаса призвали из Октябрьского района Минска на сборы

Новости Беларуси. Вновь в строю. Офицеров запаса призвали из Октябрьского района Минска на сборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они восстановят навыки по военно-учетным специальностям. В армейские будни они окунутся в 72-м Объединенном учебном центре под Борисовом.

Евгений Брацков, военный комиссар Октябрьского района Минска:

По прибытию в воинскую часть офицеры будут размещены на тех штатных должностях, согласно предназначения. Где вспомнят, прежде всего, свои навыки, которые они получили как в период подготовки в высших военных учебных заведениях, на военных кафедрах вузов, а также в период прохождения военной службы.

Евгений Грачев, капитан милиции запаса:

Я увольнялся из органов милиции в 2009 году. То есть довольно давно. Поэтому повестка была для меня довольно неожиданной. Но, наверное, более неожиданным было то, что многие знакомые предлагали 1000 и 1 способ, как избежать такого призыва. Я считаю, что для мужчины такие варианты неприемлемы. Поэтому иду на эти военные сборы абсолютно спокойно. Наверное, больше всего переживает жена. А так считаю должным, что нужно все-таки вспомнить службу, как что. Ситуация сейчас довольно-таки напряженная. Поэтому считаю, что эти сборы будут довольно полезными.