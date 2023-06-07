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Тело гражданина Конго обнаружено на белорусско-польской границе

07 июня 2023 10:50
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Новости Беларуси. На границе с Польшей белорусские правоохранители в реке Свислочь обнаружили тело 20-летнего гражданина Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У погибшего при себе был рюкзак с личными вещами и мобильный.

Тело гражданина Конго обнаружено на белорусско-польской границе-1

Похоже, мужчина стал очередным разменным центом в руках европейских карателей. Беженцы в поисках мира и справедливости не перестают сталкиваться с жестокостью, насилием, равнодушием и цинизмом.

Тело гражданина Конго обнаружено на белорусско-польской границе-4

Все обстоятельства этого происшествия устанавливает Берестовицкий райотдел СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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