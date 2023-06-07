Тело гражданина Конго обнаружено на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. На границе с Польшей белорусские правоохранители в реке Свислочь обнаружили тело 20-летнего гражданина Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У погибшего при себе был рюкзак с личными вещами и мобильный.
Новости Беларуси. На границе с Польшей белорусские правоохранители в реке Свислочь обнаружили тело 20-летнего гражданина Конго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У погибшего при себе был рюкзак с личными вещами и мобильный.
Похоже, мужчина стал очередным разменным центом в руках европейских карателей. Беженцы в поисках мира и справедливости не перестают сталкиваться с жестокостью, насилием, равнодушием и цинизмом.
Все обстоятельства этого происшествия устанавливает Берестовицкий райотдел СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.