Придётся и дефилировать. На «Белагро» выберут лучшую молочную бурёнку

Новости Беларуси. Коровы на подиуме. Во второй день работы выставки «Белагро» определят лучшее племенное животное молочной породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 июня наступает волнительный момент для владельцев 24 коров. Именно такое количество отобрали для участия в конкурсе. Подготовка к нему была колоссальной. Чтобы буренки произвели максимальный эффект, их даже учили ходить по манежу.