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Придётся и дефилировать. На «Белагро» выберут лучшую молочную бурёнку

07 июня 2023 09:28
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Новости Беларуси. Коровы на подиуме. Во второй день работы выставки «Белагро» определят лучшее племенное животное молочной породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Придётся и дефилировать. На «Белагро» выберут лучшую молочную бурёнку-1

7 июня наступает волнительный момент для владельцев 24 коров. Именно такое количество отобрали для участия в конкурсе. Подготовка к нему была колоссальной. Чтобы буренки произвели максимальный эффект, их даже учили ходить по манежу.

Придётся и дефилировать. На «Белагро» выберут лучшую молочную бурёнку-4

Но главный вопрос, который интересует жюри, взят из небезызвестного мультика. Правда, эксперты вряд ли поверят на слово и обязательно затребуют подтверждение тому, сколько же корова дает молока?

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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