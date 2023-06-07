Придётся и дефилировать. На «Белагро» выберут лучшую молочную бурёнку

Новости Беларуси. Коровы на подиуме. Во второй день работы выставки «Белагро» определят лучшее племенное животное молочной породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Коровы на подиуме. Во второй день работы выставки «Белагро» определят лучшее племенное животное молочной породы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 июня наступает волнительный момент для владельцев 24 коров. Именно такое количество отобрали для участия в конкурсе. Подготовка к нему была колоссальной. Чтобы буренки произвели максимальный эффект, их даже учили ходить по манежу.
Но главный вопрос, который интересует жюри, взят из небезызвестного мультика. Правда, эксперты вряд ли поверят на слово и обязательно затребуют подтверждение тому, сколько же корова дает молока?