Праздничные мероприятия в Новополоцке: куда сходить 7 июня?

Новости Беларуси. Новополоцку сегодня исполняется 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно 7 июня 1958-го на левом берегу Западной Двины высадился первый строительный десант, разбив здесь палаточный городок, чтобы с ноля возвести один из крупнейших центров нефтехимической промышленности Беларуси и на просторах СНГ.

«Один из самых молодых и динамично развивающихся городов появился на карте нашей страны благодаря самоотверженности и трудовому энтузиазму строителей» — отметил в поздравлении жителей Новополоцка Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новополоцк за короткий срок стал крупным научно-промышленным центром, столицей белорусской нефтехимии. Сегодня устремленный в будущее город постоянно растет и хорошеет. Активно модернизируя производства, осваивая новые виды продукции и рынки, Новополоцк вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси, является флагманом Витебской области и страны в целом по многим направлениям в промышленности и социально-культурной сфере. Новополочане по праву могут гордиться своими успехами в экономике, науке, образовании и спорте. При этом бережно сохраняются историческое наследие и культурные традиции древней полоцкой земли, на которых воспитывается подрастающее поколение.