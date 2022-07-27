В Китайской столице состоялся Х Пекинский форум по правам человека. Там выступил Юрий Амбразевич

Попытка сделать универсальной концепцию прав человека через создание международных договоров провалилась. Об этом 27 июля заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он выступил на пленарном заседании Пекинского форума по правам человека.

По словам дипломата, понятие общественного блага индивидуально и формируется на основе исторических особенностей развития. Поэтому невозможно найти идеальные стандарты прав человека. Как и назначить международного арбитра для оценки соответствия того или иного государства общим документам в этой сфере. Тем не менее любая страна так или иначе стремится обеспечить защиту свобод своего населения.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Любое государство априори является структурой, порожденной обществом. Независимо от политического строя, любая страна стремится обеспечить защиту прав и свобод человека, поскольку она заинтересована в развитии каждой личности, а также в поддержании общества в стабильном и бесконфликтном состоянии. Государственное регулирование индивидуальных и общественных интересов, если необходимо – и под принуждением, ежедневно осуществляется во всех государствах без исключения. И в США, и в Германии, и в Китае, и в Саудовской Аравии, и в других странах.