Главное – помощь людям. Как прошёл приём граждан у заместителя Администрации Президента в Шумилино?

Новости Беларуси. Главная задача государственных органов власти – помощь людям. Такое мнение выразила заместитель главы Администрации Президента. Ольга Чуприс провела прием граждан в Шумилино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы, с которыми обратились белорусы, касались самых разных сфер. Пара из Чашник просила содействия в улучшении условий содержания сына в исправительном учреждении. А местному фермеру, который планировал развивать животноводство, объяснили причину отказа в льготном кредитовании. Его хозяйство зарегистрировано только в начале года. Подробный бизнес-план развития он так и не предоставил. Ольга Чуприс поставила задачу местным властям помочь начинающему бизнесмену с документами. А вот жительница деревни Добрино обеспокоена закрытием библиотеки. Для пожилых людей – это место не только для чтения, но и общения. Альтернатива – библиобус. Но такой вариант любителей книг не устраивает. Есть несколько выходов из ситуации. Интересы будут учтены. Пока пообещали не закрывать место культуры до октября.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы осмысленно осуществляем такие визиты в отдаленные точки и регионы Республики Беларуси (некрупные населенные пункты), чтобы руководство Администрации Президента пообщалось напрямую с населением и чтобы у населения нашей страны, проживающего в городском поселке Шумилино и в других, была возможность пообщаться с руководством Администрации. Донести свои проблемы, поделиться впечатлениями о жизни в этом населенном пункте. Чтобы и Администрация Президента почувствовала фактическое состояние дел.

На прием к Ольге Чуприс записались более 10 человек. За помощью в решении вопросов приехали даже из соседних районов Витебской области. По всем обращениям, которые не удалось решить на месте, ответ будет дан в ближайшее время. В ходе рабочей поездки заместитель главы Администрации Президента также провела встречу с судебным блоком северного региона. Обеспечение доступности правосудия, условия работы служителей Фемиды, качество инфраструктуры. Эти вопросы были на повестке дня. Ольгу Чуприс ознакомили с ходом реконструкции здания, где разместятся суды двух районов Витебска.