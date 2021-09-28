«Нужно понимать, что это болезнь». Чтобы перестать быть шопоголиком, она отучилась на стилиста

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Елена, мы знаем, что вы считаете, что избавились шопоголизма. Расскажите о своих шагах. Вы закончили курсы стилиста, чтобы точно знать, что покупать. Наверное, наступает еще какой-то триггер до того, как ты начинаешь понимать, что болезнь?
Елена Савченко, модель:
Нужно понимать, что это болезнь тогда, когда ты уже тратишь все деньги. Я почему возразила, что «берите больше денег, и вы не потратите все» – вот это шопоголик, который может потратить все деньги. Но когда ты уже понимаешь, что это состояние для тебя неприемлемо, ты уже предпринимаешь какие-то шаги.
Екатерина Забенько:
Это как алкоголику сказать: «Здравствуйте, я Коля и я алкоголик».
Елена Савченко:
Все правильно. Если ты признаешь себе, что это уже заболевание и дальше такое происходить не может, ты должна себе «стоп» сказать. То есть иметь свой характер. И вот я всем советую женщинам, которые уже проходят до этой стадии развития, как прошла через это я. Я сейчас сказала, что сезонная распродажа – это уже для меня. Почему? Потому что я из шопоголика превратилась в грамотного, осознанного покупателя, потребителя.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Расскажите эту формулу грамотного гардероба, чтобы не покупать ничего лишнего.
Елена Савченко:
Это конкретно базовая капсула. Это маленькое синее или черное платьице, брюки разного вида (скинни, все то, что вы носите, любите).
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