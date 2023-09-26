Осенние новинки в «Марко». Показываем модели белорусского бренда, которые вам точно понравятся

Дмитрий Потапович, телеведущий:

Утро у нас действительно доброе. Солнце светит, и настроение у меня замечательное еще потому, что скоро долгожданный отпуск, чемодан я уже подготовил. Все сложил, и программа, кстати, будет очень насыщенная. Встречи, мероприятия – в общем, все самое увлекательное. Но есть одно важное дело перед отъездом.

Как вы знаете, мужчины к отпуску относятся по-разному. Я отношусь очень щепетильно. Для меня важен стиль и в то же время, чтобы было все практично, особенно если говорить про любимую обувь. И поэтому я заглянул в магазин «Марко». Сейчас подберу себе что-нибудь новенькое.

У меня глаза уже разбегаются, но давайте по очереди. Итак, классика. Деловой костюм всегда хорошо сочетается с классическими полуботинками. Всегда хорошо иметь парочку. И вот, например, цвета – базовые. Будет очень даже кстати – черный и коричневый. Качественная обувь из натуральной кожи – это, согласитесь, показатель солидности.

Я отдам предпочтение лаконичности, минимализму. И только для разнообразия я возьму вторую пару обувь. Здесь модная утолщенная подошва. Тоже отлично подойдет, симпатичный вариант.

И очень здорово, когда есть в гардеробе разные модели. Например, полуботинки со шнуровкой, без шнуровки. Что про эту модель могу рассказать? Она очень хорошо прилегает к стопе. Второе – это эластичная вставка, которая показывает то, что очень хорошо будет крепление на ноге, то есть она не будет сваливаться. Но в то же время довольно легко разуться, обратно обуться. Поэтому можно приглядеться к этой модели. Продолжаем гулять по магазинам.

Мокасины – по-моему, очень стильно. Я просто влюбился в первую очередь за счет мягкой кожи. Я даже немного завидую. У меня кожа не такая мягкая, как здесь. Не знаю, как они это делают, но выглядит замечательно. И можно одеть и под повседневные форматы, и на серьезное мероприятие тоже подойдет.

Качество и комфорт – это девиз бренда «Марко». Предлагаю перейти к спортивной тематике. Здесь представлены спортивные полуботинки. Во-первых, выглядит стильно. Во-вторых, протектор здесь очень устойчивый и фактурный, что важно. С другой стороны, подошва мягкая и гибкая.

А вот эта модель, мне понравилась тем, что здесь натуральная кожа. То есть, когда похолодает, какая-то не погода, всегда можно надеть.

Полукеды. Что могу рассказать по ощущениям? Комфортно. Толстая подошва здесь, но это даже не мешает. Очень все гибко, дискомфорта не вызывает абсолютно. В этой модели учитывается физиологические особенности стопы.