Нужно обращать внимание на детали. Как распознать обман мошенников в интернете?

Интернет-мошенничество – это противозаконные действия, которые в современное время становятся все более распространенными. Правонарушители стараются завладеть денежными средствами и имуществом потерпевших. Как же защититься, пробуем разобраться.

Ольга Левковская-Симонович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: Видов на сегодня, конечно, неимоверное количество с учетом того, что XXI век – это все-таки век технологий. И с каждым днем количество этих видов все больше и больше, но самые распространенные – СМС-рассылка, рассылка вредоносных программ, с использованием которых мошенники могут узнать личные персональные данные жертв, так они могут получить возможность завладеть имуществом потерпевших.

Зачастую мошенники предлагают участие в конкурсе за небольшое денежное вложение. Но когда приходит время, то ни конкурса, ни денежных средств на карте нет. Для того чтобы уберечь себя и своих близких, нужно понять, как распознать обман.

Ольга Левковская-Симонович:

Если это будет телефонный звонок от сотрудников банка, то с большой долей вероятности этот сотрудник банка не является как таковым. В нынешних реалиях сотрудники банка практически никогда не звонят клиентам и не уточняют персональные данные. Также поводом для сомнения могут стать ошибки на сайте как грамматические, так и символы вместо букв.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, в первую очередь необходимо быть крайне внимательным к мелочам. Но если обойти обман стороной не удалось, тогда необходимо знать, как себя вести далее.