Нужно ли женщинам иногда промолчать, если ей нужен сильный мужчина – ответила психолог

Мужчина и женщина: два разных мира. Вот эти гендерные равенства, гендерные различия – о них постоянно ходят споры и постоянно это пытаются исследовать. И всегда научные доказательства идут рука об руку со стереотипами. Но стоит отметить, что мужчины и женщины по своей природе втянуты действительно в непростую игру, где ожидания общества формируют наши жизни. Если верить в то, что все девушки, красивые девушки, по своей природе меркантильны, а все мужчины – настоящие добытчики, воины, никогда не плачут и никогда не жалуются, то можно действительно многое упустить. Например, выбрать не ту профессию или обесценить свои или чужие достижения. Что же значит быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной? Как складываются наши роли в обществе и как на нас влияют стереотипы? Давайте разбираться ток-шоу «Точки над «i».

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог: Мы говорим про белорусских мужчин. Я за белорусских мужчин. Вообще за славян. Потому что у женщины есть запрос. Я хочу себе мужчину. Но она не готова. Вот приходит в ее жизнь мужчина. Кстати, не всем нужно ходить к психологам, иногда это вредит. Приходит в ее жизнь этот мужчина, но она не готова где-то подчиняться, где-то уступать, где-то промолчать и так далее. Но она хочет мужчину. Важно понимать: иногда нужно промолчать.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Не стать врагом, как сказал один умный человек.

Виктория Протас:

Тогда нужно промолчать и уступить. И уступить, грубо говоря. Это очень важно. Я семейный психолог, я в браке 23 года. Иногда нужно промолчать. Это не потому, что ты себе наступаешь на горло. А иногда просто аккуратненько отходишь от ситуации, смотришь со стороны, а потом уже через какое-то время подаешь.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Надо общаться и разговаривать, выговаривать, передать истину в общении. Если кто-то будет все время замалчивать, потом это все равно выльется во что-то.

Виктория Протас:

Я не говорю промолчать и навсегда промолчать. Я говорю отступить, посмотреть. Где-то отступить. Найти место времени в этой ситуации.