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Нужно ли платить налог на недвижимость за вторую квартиру?

09 декабря 2016 19:55
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У многих из нас линия жизни и линия ума никогда не пересекаются. Но вот «горячая линия» телеканала СТВ – это линия, которая соединяет всех тех, кого  жизнь поставила в тупик. Звонят нам отовсюду и по разным причинам. Мы стараемся помочь и отреагировать. Сегодня мы предлагаем порцию вопросов и ответов наших телезрителей.

Вопрос: 
Живу в однокомнатной квартире – «малосемейке». В сентябре 2016 года купили сыну в Минске трёхкомнатную квартиру. Так получилось, что договор купли-продажи я оформил на себя. Это правда, что за вторую квартиру нужно будет платить немаленький налог?

Елена Мойсейчик, юрист:
Правда. Налоговый кодекс предусматривает, что от налога на недвижимость освобождается принадлежащее физическому лицу на праве собственности одно жилое помещение в многоквартирном жилом доме. При наличии у человека двух и более жилых помещений, от налога на недвижимость освобождается только одно жилое помещение по выбору собственника на основании его письменного заявления, представляемого в налоговую инспекцию по месту жительства. 

# общество # Недвижимость

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