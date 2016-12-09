Как быстро должны починить телефон по гарантии?

У многих из нас линия жизни и линия ума никогда не пересекаются. Но вот «горячая линия» телеканала СТВ – это линия, которая соединяет всех тех, кого жизнь поставила в тупик. Звонят нам отовсюду и по разным причинам. Мы стараемся помочь и отреагировать. Сегодня мы предлагаем порцию вопросов и ответов наших телезрителей.

Вопрос:

У меня перестал работать телефон. Отнесла его обратно, в магазин, потому что он был ещё на гарантии. Прошло 14 календарных дней, а от магазина – ни ответа, ни привета. Звоню туда, никто трубку не снимает. Скажите, может в законе речь идёт не о календарных, а о рабочих днях? И на что в этой ситуации я могу претендовать?

Елена Мойсейчик, юрист:

По закону, гарантийное обслуживание Вам обязаны осуществить в течение 14 календарных дней. В случае несоблюдения сроков гарантийного ремонта покупатель вправе требовать расторжения договора с последующим возвратом всех денежных средств, потраченных на покупку товара, с возмещением ему материального и морального ущерба – в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки удовлетворения Ваших требований.