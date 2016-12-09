Лопнул болт, просел поролон, стучат пружины: у белоруса за 3 месяца развалился диван – как вернуть деньги?

Судьба – это то, что нам навязывают, а то, что происходит с нами на самом деле, называется биографией. Надеюсь, полученный опыт впишется в биографию нашего героя идеальным образом. Этот союз – нерушим. Он будет с мужчиной в горе и радости. Всегда примет в свои объятия. Поддержит. И, порой, со скрипом, но поймет с полувздоха. Именно на него можно положиться в любой ситуации. Что называется, и душой, и телом. Лучший друг мужчины – диван. Однако, порой даже прочно устоявшиеся отношения могут попросту развалиться. Так, в нашей истории у минчанина Владимира Ивановича с диваном отношений не получилось.



Владимир Шаврей:

Год назад, в декабре прошлого года мы с супругой купили диван за 11 миллионов старыми. И мучаемся с ним до сих пор. А что делать – не знаю, вот и обратился в вашу программу.

Мужчина, как бы в шутку, замечает, что положиться на такой диван нельзя. И подчеркивает: болит не только спина, но еще и сердце от этой, так сказать, «удачной» покупки. Оно и понятно, ведь деньги в магазине были оставлены немалые. Владимир Шаврей:

Как только его привезли, сразу начались проблемы, гармошкой собиралась ткань. Устраняли эти недостатки очень долго. Кстати, в среднем, срок службы дивана составляет 8 лет. И Владимир Иванович справедливо полагал, что пусть и после устранения заводских недочётов, но покупка долгое время будет служить его семье верой и правдой. Но, к неприятному удивлению мужчины, период полураспада дивана составил 3 месяца.



Владимир Шаврей:

Ну вот, смотрите, недостатков полно. Подушки, которые потеряли свой вид. Но это ещё не самое страшное. Разложить диван очень сложно, сам механизм вышел из строя. Сломался механизм. Мне советуют самому подкрутить и смазывать машинным маслом диван, представляете?



Вначале минчанин обратился в магазин, где приобрел предмет интерьера, а затем и на мебельную фабрику. Спустя продолжительное время специалист по качеству все же навестил семью Шаврей. Было сделано красноречивое заключение и перечислены недостатки: лопнул болт в механизме, вытекает масло, просел поролон, пружины стучат и скрипят, плохо выезжает «дельфин». Вот только производитель не видит своей вины в перечисленных недостатках, но, по доброте душевной, предлагает гарантийный ремонт. Однако, на деле специалисты реанимировать диван не спешат, может быть, потому, что и сами не видят в этом смысла.

Владимир Шаврей:

За те деньги, которые я уплатил этой фабрике, мне каждый день приходится тяжело поднимать, чтоб его разложить. Здесь произошла поломка, они не хотят ремонтировать. Производитель скромно молчит, а до истечения гарантийного срока осталось около 5 месяцев. Как не потерять своё время и деньги в этой ситуации? Сергей Федорец, юрист:

В данном случае потребитель совершенно законно может требовать расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Для этого необходимо составить заявление, изложить свои требования и отправить заказным письмом. Именно так и поступил Владимир Иванович, однако, производитель посчитал требование о возврате денежных средств необоснованными.



Сергей Федорец, юрист:

По закону, требования потребителя о возврате денежных средств должны быть удовлетворены в течение 7 календарных дней. В этот период спор должен быть урегулирован. В противном случае, потребитель имеет полное право обратиться с исковым заявлением в суд.