Лопнул болт, просел поролон, стучат пружины: у белоруса за 3 месяца развалился диван – как вернуть деньги?
Судьба – это то, что нам навязывают, а то, что происходит с нами на самом деле, называется биографией. Надеюсь, полученный опыт впишется в биографию нашего героя идеальным образом.
Этот союз – нерушим. Он будет с мужчиной в горе и радости. Всегда примет в свои объятия. Поддержит. И, порой, со скрипом, но поймет с полувздоха. Именно на него можно положиться в любой ситуации. Что называется, и душой, и телом.
Лучший друг мужчины – диван.
Однако, порой даже прочно устоявшиеся отношения могут попросту развалиться. Так, в нашей истории у минчанина Владимира Ивановича с диваном отношений не получилось.
Владимир Шаврей:
Год назад, в декабре прошлого года мы с супругой купили диван за 11 миллионов старыми. И мучаемся с ним до сих пор. А что делать – не знаю, вот и обратился в вашу программу.
Мужчина, как бы в шутку, замечает, что положиться на такой диван нельзя.
И подчеркивает: болит не только спина, но еще и сердце от этой, так сказать, «удачной» покупки. Оно и понятно, ведь деньги в магазине были оставлены немалые.
Владимир Шаврей:
Как только его привезли, сразу начались проблемы, гармошкой собиралась ткань. Устраняли эти недостатки очень долго.
Кстати, в среднем, срок службы дивана составляет 8 лет. И Владимир Иванович справедливо полагал, что пусть и после устранения заводских недочётов, но покупка долгое время будет служить его семье верой и правдой.
Но, к неприятному удивлению мужчины, период полураспада дивана составил 3 месяца.
Владимир Шаврей:
Ну вот, смотрите, недостатков полно. Подушки, которые потеряли свой вид. Но это ещё не самое страшное. Разложить диван очень сложно, сам механизм вышел из строя. Сломался механизм. Мне советуют самому подкрутить и смазывать машинным маслом диван, представляете?
Вначале минчанин обратился в магазин, где приобрел предмет интерьера, а затем и на мебельную фабрику. Спустя продолжительное время специалист по качеству все же навестил семью Шаврей. Было сделано красноречивое заключение и перечислены недостатки: лопнул болт в механизме, вытекает масло, просел поролон, пружины стучат и скрипят, плохо выезжает «дельфин». Вот только производитель не видит своей вины в перечисленных недостатках, но, по доброте душевной, предлагает гарантийный ремонт. Однако, на деле специалисты реанимировать диван не спешат, может быть, потому, что и сами не видят в этом смысла.
Владимир Шаврей:
За те деньги, которые я уплатил этой фабрике, мне каждый день приходится тяжело поднимать, чтоб его разложить.
Здесь произошла поломка, они не хотят ремонтировать.
Производитель скромно молчит, а до истечения гарантийного срока осталось около 5 месяцев. Как не потерять своё время и деньги в этой ситуации?
Сергей Федорец, юрист:
В данном случае потребитель совершенно законно может требовать расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Для этого необходимо составить заявление, изложить свои требования и отправить заказным письмом.
Именно так и поступил Владимир Иванович, однако, производитель посчитал требование о возврате денежных средств необоснованными.
Сергей Федорец, юрист:
По закону, требования потребителя о возврате денежных средств должны быть удовлетворены в течение 7 календарных дней. В этот период спор должен быть урегулирован. В противном случае, потребитель имеет полное право обратиться с исковым заявлением в суд.
Вправе требовать потребитель и возмещения морального вреда. В суде. Который, скорее всего, состоится.
Владимир Шаврей:
Они не хотят ремонтировать, говорят, что эту фурнитуру не поставляют. А им поставляет другой. Из-за этого они не хотят. Вызывали мы комиссию их, приезжали, но никакого результата нет. Ни ответа, ни привета.
Звонишь – просто не берут трубку.
В завершение сюжета замечу следующее: чистая совесть, полный желудок и удобный диван – вот три кита, на которых держится душевный комфорт человека. Надеюсь, в ближайшее время Владимир обретет все необходимые слагаемые истинного и полного комфорта.