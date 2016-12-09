Нужно ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом?

У многих из нас линия жизни и линия ума никогда не пересекаются. Но вот «горячая линия» телеканала СТВ – это линия, которая соединяет всех тех, кого жизнь поставила в тупик. Звонят нам отовсюду и по разным причинам. Мы стараемся помочь и отреагировать. Сегодня мы предлагаем порцию вопросов и ответов наших телезрителей.

Вопрос:

Я строю дом собственными силами. Понятно, что процесс долгий. На данный момент возведена только коробка дома и накрыта крыша. Жить в таком «доме» совершенно невозможно. Но налоговая инспекция уже прислала мне извещение на уплату налога на недвижимость. Это законно?

Елена Мойсейчик, юрист:

Это законно. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь, одним из объектов налога на недвижимость признаются, в том числе, и капитальные строения, не завершенные строительством, имеющие фундамент, стены, крышу. Поэтому, несмотря на то, что процесс строительства жилого дома не окончен, Ваш дом уже является объектом налогообложения, так как имеет фундамент, стены, крышу. И поэтому Вы обязаны уплатить налог на недвижимость.