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Непогода в Беларуси испытывает на прочность систему энергоснабжения

08 декабря 2016 10:22
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Новости Беларуси. Погода испытала на прочность систему энергоснабжения Беларуси. Ряд населенных пунктов на несколько часов остался без света. Перебои были устранены в кратчайшие сроки. В данный момент энергетики продолжают мониторить ситуацию, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Валерий Поршнев, заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго»:
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые мы видим сегодня, хочу отметить, что белорусская энергосистема работает в штатном режиме. Больших проблем на утро не было.

На 7 часов утра по республике было отключено по Брестской области 7 населенных пунктов.

На 10:30 данные населенные пункты были включены. У нас на сегодняшний день штатно работают все диспетчерские, у которых есть оперативно-выездные бригады и по мере необходимости выезжают оперативно устраняют повреждения.

# общество # Погода в Беларуси

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