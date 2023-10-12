Сын – 930 граммов, дочка – 925. Белоруска рассказала, как выносила и родила двойню
Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Многоплодная беременность – это повышенные риски»
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы мама двойняшек. Три года назад у вас появились на свет дочка и сын, и родились они раньше положенного срока, насколько я знаю, на 26-й неделе. Все верно?
Алеся Шилина, мама двойняшек, волонтер республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
Да.
Алеся Лакина:
Как проходила ваша беременность, расскажите.
Алеся Шилина:
Беременность была запланированной, мы к ней готовились, соблюдали все назначения врачей. Конечно, когда мы узнали о том, что будет двойня, обрадовались, но понимали, что беременность двойней – это риски. Многоплодная беременность – это повышенные риски и повышенное внимание со стороны мамы и врача. Так получилось, что на сроке в 20 недель я попала на сохранение в один из роддомов города Минска, там пробыла до 24 недели. Мне диагностировали повышенный риск преждевременных родов, и было принято решение о переводе меня непосредственно в РНПЦ «Мать и дитя». Потому что именно там есть специалисты и оборудование, которые позволяют выхаживать деток, рожденных раньше срока. Благодаря врачам этого замечательного центра мою беременность получилось продлить на 2,5 недели, и дети родились на сроке 26 недель.
Первый раз я увиделась с дочерью спустя полтора месяца
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что говорили врачи, как выхаживали ваших детей?
Алеся Шилина:
Получается, что со своей дочерью я увиделась первый раз спустя полтора месяца, потому что она полтора месяца провела в реанимации. За ее жизнь боролись. Она боролась за свою жизнь. Мы с ней встретились уже на втором этапе выхаживания. На втором этапе уже проводится обследование. Можно понять, какие будут вопросы по здоровью, на что больше всего обратить внимание. Потому что ты контактируешь с врачами, и они уже видят обследование, которое проводится специалистами второго этапа выхаживания.
Алеся Лакина:
Вы увиделись через полтора месяца с дочкой, что чувствовали, Алеся? Это же сложно для мамы.
Алеся Шилина:
С дочерью. Я вам скажу больше, что с сыном увиделась спустя три месяца, потому что он боролся за свою жизнь намного больше времени. Его состояние долго тяжело было стабилизировать, но он с этим справился.
Алеся Лакина:
Как вы с этим справлялись?
Алеся Шилина:
Это сложно, но важна очень поддержка семьи и такая слаженная работа медперсонала.
«Детям три года, они догнали сверстников»
Алеся Лакина:
Как прошли ваши роды? Это было запланированное кесарево?
Алеся Шилина:
Нет, у меня воды отошли. Соответственно, у меня было экстренное кесарево сечение. Через 40 минут после излития вод родился мой сын, и через минуту родилась дочка.
Алеся Лакина:
С какой массой тела?
Алеся Шилина:
Сын – 930 граммов, дочка – 925 граммов.
Михаил Свито:
Алеся, давайте добавим немножко позитива в наш разговор. Как сейчас обстоят дела у ваших деток? Как они себя чувствуют, сколько им сейчас лет? Как они восстановились, все хорошо?
Алеся Шилина:
Сейчас детям три года, они догнали сверстников. Первый год мы с ними очень активно занимались, проводили разные реабилитации. Дети восстановились.
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