Сын – 930 граммов, дочка – 925. Белоруска рассказала, как выносила и родила двойню

Спешащие на свет – именно так нередко называют недоношенных детей, которые торопятся жить. Какие причины заставляют их спешить и как это предотвратить? Медицинская наука пока все еще ищет ответы на эти вопросы. Для многих родителей появление ребенка раньше положенного срока – настоящий стресс и испытание. О том, как его пройти, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Многоплодная беременность – это повышенные риски» Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы мама двойняшек. Три года назад у вас появились на свет дочка и сын, и родились они раньше положенного срока, насколько я знаю, на 26-й неделе. Все верно?

Алеся Шилина, мама двойняшек, волонтер республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:

Да. Алеся Лакина:

Как проходила ваша беременность, расскажите. Алеся Шилина:

Беременность была запланированной, мы к ней готовились, соблюдали все назначения врачей. Конечно, когда мы узнали о том, что будет двойня, обрадовались, но понимали, что беременность двойней – это риски. Многоплодная беременность – это повышенные риски и повышенное внимание со стороны мамы и врача. Так получилось, что на сроке в 20 недель я попала на сохранение в один из роддомов города Минска, там пробыла до 24 недели. Мне диагностировали повышенный риск преждевременных родов, и было принято решение о переводе меня непосредственно в РНПЦ «Мать и дитя». Потому что именно там есть специалисты и оборудование, которые позволяют выхаживать деток, рожденных раньше срока. Благодаря врачам этого замечательного центра мою беременность получилось продлить на 2,5 недели, и дети родились на сроке 26 недель. Первый раз я увиделась с дочерью спустя полтора месяца

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что говорили врачи, как выхаживали ваших детей? Алеся Шилина:

Получается, что со своей дочерью я увиделась первый раз спустя полтора месяца, потому что она полтора месяца провела в реанимации. За ее жизнь боролись. Она боролась за свою жизнь. Мы с ней встретились уже на втором этапе выхаживания. На втором этапе уже проводится обследование. Можно понять, какие будут вопросы по здоровью, на что больше всего обратить внимание. Потому что ты контактируешь с врачами, и они уже видят обследование, которое проводится специалистами второго этапа выхаживания. Алеся Лакина:

Вы увиделись через полтора месяца с дочкой, что чувствовали, Алеся? Это же сложно для мамы. Алеся Шилина:

С дочерью. Я вам скажу больше, что с сыном увиделась спустя три месяца, потому что он боролся за свою жизнь намного больше времени. Его состояние долго тяжело было стабилизировать, но он с этим справился. Алеся Лакина:

Как вы с этим справлялись? Алеся Шилина:

Это сложно, но важна очень поддержка семьи и такая слаженная работа медперсонала. «Детям три года, они догнали сверстников»