Нужен ли репетитор, чтобы успешно поступить в вуз? – комментарий специалиста

Новости Беларуси. И еще один дискуссионный вопрос от образования: нужен ли репетитор, чтобы успешно поступить в вуз, или для сдачи ЦТ достаточно усердия в рамках школьной программы? С этим вопросом на неделе мы отправились к Ольге Черноусовой – руководителю одной из столичных гимназий, почти все выпускники которой поступают в университеты. А сама директор на неделе из рук президента получила высокую награду – почетное звание заслуженного учителя Беларуси.

Ольга Черноусова, директор гимназии №13 Минска, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Обучение в 10 – 11-м классе на повышенном уровне, если ребенок учится добросовестно и регулярно готовит то, что дается в гимназии, достаточно для того, чтобы сдать ЦТ на достаточно хорошем уровне.

И если и пользуются услугами репетиторства, то только для того, чтобы на конечном этапе быть более уверенными в своих силах. Потому что школьная программа несколько отличается от того, что требуется при поступлении в высшее учебное заведение.

В этот день во Дворец Независимости пригласили тех, кого по праву называют заслуженными людьми страны – это военные и дипломаты, врачи и учителя, руководители предприятий и деятели культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Весь ваш труд, который вы вкладываете в культуру, в экономику, в развитие предприятий, организаций, учреждений – все это будет аккумулировано и положено на алтарь служения нашему Отечеству мною во имя процветания нашей родной Беларуси, нашего клочка земли в центре Европы.