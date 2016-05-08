Концерты, стилизованные подворья и салют: программа празднования Дня Победы

Новости Беларуси. 71-ую годовщину Великой Победы страна отметит с размахом. Праздничные мероприятия пройдут во всех уголках страны. Только в столице их запланировано порядка 80-ти. Эпицентром по традиции станет Площадь Победы. Утром здесь пройдет возложение венков и цветов к обелиску. А вечером состоится праздничный концерт. Финальным аккордом и кульминацией Дня Победы по традиции станет салют.

Минск: программа празднования 9 мая

Праздничное настроение в День Великой Победы гарантировано. Встречать главный праздник традиционно будем с размахом. Только столица приготовила более 70 развлекательных мероприятий. Торжества в городе-герое Минске стартуют утром на площади Победы.

Праздничную эстафету подхватит площадка у Дворца Спорта. Помимо концертной программы выставка-ярмарка. Свое творчество представят народные умельцы. А боевой дух зададут белорусские богатыри на конкурсе по силовому экстриму.

В полдень в парке Победы стартует «Забег отважных». На дистанцию до двух километров с препятствиями выйдут легкоатлеты-любители со всей Беларуси. На старт приглашаются все желающие. А победителям праздничного состязания — памятные медали и призы.

В Верхнем городе откроют летний музыкально-туристический сезон. Окунуться в ностальгическую атмосферу позволит выставка ретроавтомобилей и тематический концерт.

Стилизованные подворья развернутся 9 мая в Парке Победы, Верхнем Городе и скверах столицы. Более 600 торговых организаций предложат минчанам широкий ассортимент блюд белорусской кухни, сладостей, мяса, рыбы, мороженого. А столичные универмаги порадуют скидками и праздничными акциями.

Парковка и движение общественного транспорта 9 мая

Центр Минска на время празднований очистится от автомобилей. Парковка будет запрещена. А движение по проспекту Независимости закрыто с половины седьмого утра до пяти вечера. После движение на главной столичной артерии будет ограничено на участке от Ленина до Козлова. Кроме того, в часы основных мероприятий на площади Победы поезда метрополитена проследуют без остановок на этой станции.

Брест

Отмечать Великий праздник будем всей страной. В Бресте участники международной патриотической акции «Бессмертный полк» с портретами сражавшихся за мир родных и близких прошествуют к Брестской крепости.

Гродно

В Гродно у кургана Славы откроется линия Карбышева. Здесь можно будет увидеть реконструкцию боя Красной армии с войсками вермахта.

Витебск

Акция «Отожмемся за мир» пройдет в Витебске. 25 933 дня прошло со Дня Победы. Именно столько раз отожмутся жители города – за каждый мирный день.

Гомель

В Гомеле на обновленной набережной Сожа впервые проведут масштабную реконструкцию последних дней войны.

Могилев

А в Могилевской области на Буйничском поле можно будет увидеть недавно установленные образцы военной техники времен Великой Отечественной.

Концерт в Минске 9 мая

Под занавес праздника впервые концерт пройдет на площади Победы. На площадке у Вечного огня песни военных лет исполнят солисты Большого, под аккомпанемент Президентского оркестра споют мастера искусств Беларуси и России.

Салют в Минске 9 мая (22.00)

Кульминация праздника — салют. Огненная феерия в Минска начнется в 10 вечера. Столичное небо раскрасят 30 залпов. Минчане увидят «Красные маки», «Герань» и «Бархат» – красочные сияющие заряды под такими названиями закупили впервые. Фейерверк в честь Великой Победы поднимется на высоту 500 метров сразу в нескольких точках столицы. В унисон праздничные залпы прогремят в городах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.