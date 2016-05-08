«Он символизирует леса, красоту нашей страны»: белорусы – о гербе и флаге

Новости Беларуси. По традиции основное торжество в честь празднования символов независимости прошло на площади Государственного флага в Минске.

У каждого белоруса к национальным символам отношение особенное. В этом можно было убедиться и по количеству пришедших 8 мая на площадь флага. Школьники, молодежь, общественность и ветераны.

Праздник в честь государственной символики. Отмечать этот день на площади флага в Минске стало уже традицией.

Минчане:

Флаг всегда остается символом республики. А этот тем более. Он символизирует леса, красоту нашей страны.

Я привела детей своих, которых тоже здесь принимали в пионеры.

В государстве много делается, чтобы в детях и более взрослом поколении развить патриотические чувства. И, на мой взгляд и на взгляд нашей страны, это очень актуально и важно.

Официальный праздник для многих оказался с личным акцентом. Пионеры дали клятву, активисты белорусского республиканского союза молодежи получили билеты организации, поздравления принимали и новые члены «Белой Руси». Получилась эстафета патриотической преемственности. Прошлое с будущим связывают и наши государственные символы.

Антон Радкевич, член общественного объединения «Белая Русь»:

Сегодняшняя праздничная атмосфера – это, в первую очередь, не просто дань чести символам нашего государства, это дань памяти тем многим годам, в течение которых Беларусь получала свое становление, становилась суверенной, самостоятельной, налаживала связи с другими государствами. Этот патриотизм выражается не только в любви к этому символизму, но и в любви к тому, что делает твое государство.

Площадь герба и флага в Беларуси появилась в июле 2013 года. А сам день атрибутов независимости установил Президент после того, когда на референдуме белорусы решили, под какими знаменем страна будет жить. И вот уже второе десятилетие мы во второе воскресение мая отмечаем этот день. В этом году праздник государственных символов вдвойне символичен. Он в преддверии 9-го мая.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Стоял вопрос: должна ли быть преемственность из нашего исторического прошлого и в какой степени она связана с той Великой Победой, с освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и с Великой Победой в Великой Отечественной войне. Безусловно, в нашем государственном флаге, в нашем гербе есть та преемственность тех поколений победителей, которые создавали нашу страну, которые защищали нашу страну, которые отстраивали ее из руин.

Наш флаг олицетворяет собой народную аутентичность. Белорусский орнамент заметен среди множества государственных полотнищ других стран. А цвета символизируют пролитую кровь наших предков и красоту жизни. Белорусы полюбили свои символы. Особенно отчетливо это чувствуется в канун Дня Победы. Многие на площадь Флага пришли с праздничными бутоньерками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.