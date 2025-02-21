У Мінску пачне працу гарадскі клінічны эндакрыналагічны цэнтр і цэнтр пластычнай хірургіі

Шырокія магчымасці сістэмы аховы здароўя сталіцы! У Мінску гэтым летам пачне працу новы медцэнтр. У будынку, які зараз узводзіцца па вуліцы Маякоўскага, размесцяцца адразу некалькі ўстаноў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ. Сярод іх – гарадскі клінічны эндакрыналагічны цэнтр. Сёння гэта лабараторная дыягностыка, афтальмалагічны кабінет, а яшчэ школа дыябету. Плошчы памяшкання па вуліцы Кісялёва павялічацца ў чатыры разы. А разам з гэтым пашырацца і магчымасці сталічных эндакрынолагаў.

Алена Юрэня, галоўны ўрач Мінскага гарадскога клінічнага эндакрыналагічнага цэнтра:

Мы рассматриваем закупку лазерного оборудования с внедрением нового метода лечения трофических язв при помощи лазера. Это современный и малотравматичный способ лечения. Мы планируем организовать кабинет ранней диагностики синдрома диабетической стопы. В этот кабинет смогут обратиться люди с сахарным диабетом для проведения гигиенического педикюра. Далее – это собственный аппарат МРТ. Это ранняя диагностика всех эндокринных заболеваний. Да статусу «навасёлаў» рыхтуецца і цэнтр пластычнай хірургіі і медыцынскай касметалогіі Мінска. Сёння тут праводзяць пластычныя аперацыі па карэкцыі ўзроставых змяненняў. Паслугі запатрабаваныя ў беларусаў і жыхароў замежжа – медыцынскіх турыстаў. А гэта штогод больш за 100 тысяч пацыентаў.