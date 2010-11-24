Новый Жилищный кодекс побудит людей активнее заключать брачные контракты

Новый документ вносит в систему ЖКХ немало преобразований. Например, решится вопрос с ипотекой. Банки смогут выдавать жилищные кредиты без поручителей, под залог имущества. Кроме того, легче станет оборудовать на первом этаже дома офис или магазин. При этом усилятся права собственников жилья.

Татьяна Трофименко в Могилев переехала с мужем несколько лет назад. Молодая семья серьезно задумалась о решении квартирного вопроса сразу после рождения дочери. Собственных сбережений на покупку жилплощади не хватало, поэтому решено было взять кредит в банке. Все бы ничего, да вот для получения займа необходимо было разыскать пять поручителей. Пока их нашли, дочь Трофименко научилась и говорить, и ходить.

Татьяна Трофименко:

Найти поручителей было практически невозможно. Обзвонили всех знакомых, но у людей у них то у самих кредит, то уже поручителями являются. Поэтому пришлось родственников приводить.

Сейчас в Беларуси действует Жилищный кодекс образца 1999 года. С тех пор многое изменилось. К примеру, если в начале 90-х почти половина всех квартир были государственными, то теперь 85% жилищного фонда — в частной собственности.

Новый Жилищный кодекс — это достаточно увесистый документ, который включает в себя более двухсот страниц. В нем 34 главы и более двух сотен статей. Парламентская комиссия, прежде чем выносить на рассмотрение проект кодекса, изучила около тысячи замечаний и предложений.

Депутат Галина Полянская сегодня призналась, что на своем опыте столкнулась с проблемой поиска поручителей. Галина Владимировна объяснила, почему новый кодекс упростит получение ипотечных кредитов. Дело в том, что и сейчас можно выдавать займы под залог квартиры. Однако, если должник прекращает выплаты по кредиту, то банк не может продать апартаменты и возместить свои затраты.

Галина Полянская, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации:

После принятия закона об ипотеке в 2008 году, мы увидели, что закон не работал. И эта норма, которая вводится сейчас, снижает риски банков и позволит предоставлять кредит под имущество. А это облегчит любому гражданину Беларуси получение кредита.

Одно из нововведений кодекса — это усиление прав владельцев жилья. Теперь, например, после развода тот из супругов, кто является собственником квартиры, может попросить своего бывшего члена семьи съехать. В этой связи министр ЖКХ сегодня посоветовал молодоженам более активно заключать брачные контракты.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Жилищный кодекс ставит вопрос прямо — этих людей можно в судебном порядке выселить, которые не имеют права собственности. И там же прописано, как это можно решать. Может, люди и не задумывались никогда, что такое брачное соглашение, а теперь, почитав, увидев, поймут, что можно прямо и ясно решить и не мучаться потом в течение жизни, проживая в одном месте с человеком, с которым потеряна всякая связь.

В проекте Жилищного кодекса предусмотрены стимулы для более широкого распространения товариществ собственников жилья и ЖСК. Они теперь смогут самостоятельно выбирать эксплуатирующую организацию. Кроме того, упрощен перевод жилых помещений в нежилые. Редакция кодекса еще не окончательна — парламентская комиссия продолжит дорабатывать документ ко второму чтению. По расчетам специалистов, все нововведения вступят в силу в 2012 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Министр ЖКХ: Те, кто не хочет ждать льготных кредитов от государства, могут заложить жилье и получить недостающие средства