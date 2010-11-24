Более 30 представителей союзных СМИ РФ знакомятся с союзными проектами и программами в сфере пограничной и таможенной политики

Журналисты посетили пункт пропуска «Брузги», который является одним из проектов, финансируемых из бюджета Союзного государства.

Благодаря реконструкции его пропускная способность возросла в пять раз. А система электронного декларирования значительно сократила время таможенного оформления. Сегодня через пункт «Брузги» проходит около 40% всех транспортных средств, пересекающих белорусско-польскую границу.

Леонид Тимофеев, газета «Трибуна» (Москва):

То, что нам здесь показали, то, что мы видели — это образец современной пограничной и таможенной инфраструктуры, которая призвана способствовать развитию торгово-экономических связей Союзного государства с сопредельными государствами — государствами Европы, например.

Екатерина Глушик, газета «Завтра» (Москва):

То, что мы видели — контроль практически полностью. Предотвращаются перевозки как контрабандного товара, так и наркотиков — это средства, которые вложены не зря, и отдача будет тем, что будет обеспечена безопасность Беларуси.