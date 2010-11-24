На проспекте Дзержинского построят Китайскую стену

Это будет дом длиной 700 метров. Здание-гигант вместит в себя 21 подъезд и 1500 квартир.

На первом и втором этажах найдется место для общественных и торговых объектов. Актуальным дополнением станет просторная подземная парковка. К слову, в основе архитектурной задумки — не только эстетический аспект, но и практическая польза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Перлина, главный архитектор проекта:

Была идея создания шумозащитного дома, который защитит внутридворовые территории от вредного техногенного воздействия магистрали.