Прямой эфир

Новый уровень контактов. Белорусско-российский исторический форум завершился в Минске

05 октября 2023 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Срока давности не имеют. Участникам форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» презентовали книгу о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый уровень контактов. Белорусско-российский исторический форум завершился в Минске-1

Издание подготовлено в рамках проекта «Библиотека Союзного государства». В основе – исторические факты: расследование Генеральной прокуратуры Беларуси, а также решения судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Новый уровень контактов. Белорусско-российский исторический форум завершился в Минске-4

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Мы должны отвечать на те вызовы и угрозы, направленные на уничтожение нашей общей исторической памяти. Одной из самых важнейших скреп является память о Великой Отечественной войне, Победе в ее годы, дата 9 Мая, которая является важнейшим символом нашего единства народов.

Новый уровень контактов. Белорусско-российский исторический форум завершился в Минске-7

Юрий Петров, директор Института российской истории Российской академии наук:
Особенно важно было подписать договор о сотрудничестве, который мы заключили с Институтом истории Национальной академии наук Республики Беларусь. Этот договор означает, что наши научные контакты, совместные проекты, исследования в области истории будут подняты на новый уровень.

Новый уровень контактов. Белорусско-российский исторический форум завершился в Минске-10

Форум завершил свою работу в Минске. По его итогам приняли резолюцию, которая укрепит дальнейшее сотрудничество.

# Беларусь-Россия # общество # Вадим Лакиза # Юрий Петров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уголовному розыску Беларуси – 105 лет
05 октября 2023 06:33

Уголовному розыску Беларуси – 105 лет

Крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России
05 октября 2023 06:12

Крестный ход проходит через 27 городов Беларуси и России

Каково руководить предприятием более 20 лет? Пообщались с почётным гражданином Кобрина
04 октября 2023 20:27

Каково руководить предприятием более 20 лет? Пообщались с почётным гражданином Кобрина