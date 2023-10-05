Новый уровень контактов. Белорусско-российский исторический форум завершился в Минске

Новости Беларуси. Срока давности не имеют. Участникам форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» презентовали книгу о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издание подготовлено в рамках проекта «Библиотека Союзного государства». В основе – исторические факты: расследование Генеральной прокуратуры Беларуси, а также решения судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Мы должны отвечать на те вызовы и угрозы, направленные на уничтожение нашей общей исторической памяти. Одной из самых важнейших скреп является память о Великой Отечественной войне, Победе в ее годы, дата 9 Мая, которая является важнейшим символом нашего единства народов.

Юрий Петров, директор Института российской истории Российской академии наук:

Особенно важно было подписать договор о сотрудничестве, который мы заключили с Институтом истории Национальной академии наук Республики Беларусь. Этот договор означает, что наши научные контакты, совместные проекты, исследования в области истории будут подняты на новый уровень.