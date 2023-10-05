Уголовному розыску Беларуси – 105 лет

Новости Беларуси. Служба, которая как будто не видна, отмечает солидный юбилей. Уголовному розыску – 105 лет. Больше века его сотрудники охраняют наш покой и круглосуточно ведут борьбу с преступностью. К своему профессиональному празднику работники уголовного розыска подошли с достойной статистикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 8 месяцев года количество угонов сократилось на 28 %, краж – на 20 %, а количество грабежей – больше чем на 10 %. Раскрыты все совершенные с начала года убийства. Оперативники уголовного розыска – люди особого склада. Среди тех, кто мечтает о работе в милиции, это одна из самых востребованных специальностей.

Игорь Давидович, начальник Октябрьского РОВД Могилева:

Люди оценивают наш труд по раскрытому преступлению, то есть когда мы его раскроем, а еще когда возвратим похищенное имущество или наступит неотвратимость наказания за совершенное преступление – это самое лучшее удовольствие, самая лучшая плата за наш труд. То есть неотвратимость наказания. Я всегда говорю и каждое утро на разводе повторяю для сотрудников милиции: наша задача – не принять какое-то правильное решение, наша задача – оказать людям помощь, восстановить их нарушенные права.