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Доступная реабилитация – как в Минске помогают людям с инвалидностью интегрироваться в общество?

13 декабря 2025 15:00
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В Минске на базе 9 городских центров социального обслуживания было создано 13 отделений. Около 900 людей с ограниченными возможностями регулярно проходят в них социальную реабилитацию и абилитацию.

Доступная реабилитация – как в Минске помогают людям с инвалидностью интегрироваться в общество?-2

В нашей стране действует система комплексной поддержки людей с инвалидностью. Основная цель – сделать социальную реабилитацию доступной. Эту важную миссию выполняют столичные социальные центры. Подопечным помогают почувствовать себя полноценными членами общества.

Доступная реабилитация – как в Минске помогают людям с инвалидностью интегрироваться в общество?-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: 
Большая часть из них – это ребята, которые относятся к категории еще трудоспособного возраста, но вместе с тем имеют группу инвалидности и, по сути, не имеют трудовых рекомендаций для продолжения трудовой деятельности. Адаптация этих ребят в общество – это очень важный и многогранный процесс, который и проводятся в существующих отделениях территориального центра.

На базе отделений люди с инвалидностью учатся в первую очередь жить в быту, учатся в том числе пользоваться социальной инфраструктурой города. Конечно же, проводим мы мероприятия культурной направленности, оздоровительной направленности. В рамках адаптации к трудовой деятельности – это, конечно, функционирование мастерских, в которых ребята делают различного рода поделки, а также творческие произведения, какие-то работы, которые затем выставляются в том числе и на мероприятиях, проводимых городом.

Подробности в видео.

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