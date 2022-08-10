Новый рубеж почти взят! Белорусские аграрии намолотили почти 4 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся взять новую высоту в этой уборочной кампании – намолот зерна приближается к 4 миллионам тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комбайнеры в полях практически с рассвета. Так что к вечеру 4-миллионный рубеж может быть преодолен.

Урожай собран почти с половины посевных площадей. Районы, которые завершили уборку зерновых, перебрасывают технику в помощь другим хозяйствам.