Новый рубеж почти взят! Белорусские аграрии намолотили почти 4 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся взять новую высоту в этой уборочной кампании – намолот зерна приближается к 4 миллионам тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комбайнеры в полях практически с рассвета. Так что к вечеру 4-миллионный рубеж может быть преодолен.
Урожай собран почти с половины посевных площадей. Районы, которые завершили уборку зерновых, перебрасывают технику в помощь другим хозяйствам.
Лидер жатвы – Брестский регион с намолотом свыше миллиона тонн. Здесь практически вышли на результат 2021 года по темпам, несмотря на то, что кампания началась позже. Со дня на день в ряды миллионников вступит и Минская область. А вот по урожайности лидирует Гродненская. В целом погода позволяет поддерживать хорошие темпы жатвы. Напомним, завершить массовую уборку зерновых Президент поручил до конца августа.
Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях? Читайте здесь.