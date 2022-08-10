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Новый рубеж почти взят! Белорусские аграрии намолотили почти 4 млн тонн зерна

10 августа 2022 10:39
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси готовятся взять новую высоту в этой уборочной кампании – намолот зерна приближается к 4 миллионам тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комбайнеры в полях практически с рассвета. Так что к вечеру 4-миллионный рубеж может быть преодолен.

Урожай собран почти с половины посевных площадей. Районы, которые завершили уборку зерновых, перебрасывают технику в помощь другим хозяйствам.

Новый рубеж почти взят! Белорусские аграрии намолотили почти 4 млн тонн зерна-1

Лидер жатвы – Брестский регион с намолотом свыше миллиона тонн. Здесь практически вышли на результат 2021 года по темпам, несмотря на то, что кампания началась позже. Со дня на день в ряды миллионников вступит и Минская область. А вот по урожайности лидирует Гродненская. В целом погода позволяет поддерживать хорошие темпы жатвы. Напомним, завершить массовую уборку зерновых Президент поручил до конца августа.

Новый рубеж почти взят! Белорусские аграрии намолотили почти 4 млн тонн зерна-4

Спасатели Брестской области помогают аграриям убирать урожай. Кем работают сотрудники МЧС на полях? Читайте здесь.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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