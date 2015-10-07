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Новый рекорд книги Гиннесса: житель Индии не стриг ногти 62 года

07 октября 2015 10:06
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Новости Индии. Из-за причудливой затеи – отрастить самые длинные ногти в мире – житель Индии Шридхар Чиллал преодолел немало трудностей.

Растить ногти на руке он начал еще со школы.

Новый рекорд книги Гиннесса: житель Индии не стриг ногти 62 года -1

Семья индийца не одобрила его решения. Когда пришла пора жениться, потенциальные невесты отказывались выходить за Чиллала. С работой также не везло: работодатели говорили «вы нам не подходите», как только Шридхар появлялся на пороге.

Новый рекорд книги Гиннесса: житель Индии не стриг ногти 62 года -4

Мужчина уверяет: неудобства были оправданы – он всегда был в центре внимания, более того «никогда не приходилось стоять в очередях».

Новый рекорд книги Гиннесса: житель Индии не стриг ногти 62 года -6

Сейчас Шридхару 78 лет, его ногтям на левой руке «исполнилось» 62 года. В этом году он достиг своей цели и избавился от ногтей. Его рекорд зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.

Общая длина роговых пластинок составила 909,6 сантиметра (на разных пальцах она варьируется от 164,5 до 200 сантиметров). 

# общество # Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Шридхар Чиллал

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