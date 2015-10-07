Новый рекорд книги Гиннесса: житель Индии не стриг ногти 62 года

Новости Индии. Из-за причудливой затеи – отрастить самые длинные ногти в мире – житель Индии Шридхар Чиллал преодолел немало трудностей. Растить ногти на руке он начал еще со школы.

Семья индийца не одобрила его решения. Когда пришла пора жениться, потенциальные невесты отказывались выходить за Чиллала. С работой также не везло: работодатели говорили «вы нам не подходите», как только Шридхар появлялся на пороге.

Мужчина уверяет: неудобства были оправданы – он всегда был в центре внимания, более того «никогда не приходилось стоять в очередях».





Сейчас Шридхару 78 лет, его ногтям на левой руке «исполнилось» 62 года. В этом году он достиг своей цели и избавился от ногтей. Его рекорд зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.



