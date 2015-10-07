Единственный в Беларуси мастер по обработке хрусталя Василий Рубцов рассказал о тонкостях профессии

Величественно и неспеша в Ракове течёт река Ислочь. Она хранит тайны богатого историей города. Здесь пристанище творцов кисти, пера и хрусталя. В небольшой мастерской Василий Рубцов создаёт чудеса на хрустальном полотне. Он – единственный в Беларуси мастер по обработке одного из самых хрупких материалов. Василий Рубцов, мастер по обработке стекла и хрусталя.

Раковский мастер рисует на стекле более двадцати лет. К созданию своих произведений относится благоговейно и с исключительным вкусом.

Гравировка может быть как простой, так и более изысканной, замысловатой, объемной на ощупь. Сам процесс трудоёмкий, требует внимания и усердия, но самое главное – творчества и души.

Многие считают, что на белорусской земле занятие стеклом и хрусталём было не популярным, однако это не так.

В 17 веке, недалеко от Ракова, в Налибоках, производилось уникальное стекло на мануфактуре Радзивиллов. У магнатов было два завода, где изготавливались редкой красоты кубки и бокалы. Построить их приказала меценатка, жена несвижского ордината и канцлера ВКЛ, Анна Радзивилл. Продукция была так хороша, что славилась даже за рубежом.

Особенный трепет у Василия вызывают работы, связанные с историей родной Беларуси. Не так давно он изготовил радзивилловские бокалы, точно такие, из которых представители славного рода в 17 веке пили вино и старку.

Сделать достойную копию раритетов удалось благодаря детальному изучению древней технологии гравировки стекла и хрусталя.

Мастер уверен, Беларуси есть, чем гордиться. В этом году, в честь 250-тилетия Михала Клеофаса Огинского, Василий Васильевич создал ещё один набор уникальной посуды.

В мастерской разбегаются глаза, здесь есть всё: от карандашниц до шикарных ваз с изображениями животных. Да и юмора мастеру не занимать, он делает наборы для рыбалки, игр и вечеринок. В бережных руках Василия Васильевича хрусталь оживает, как та река Ислочь, он искрится на благо родной земле.