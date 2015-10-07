7 октября начнется включение отопления в квартирах Минска

Новости Беларуси. Минувшей ночью во многих регионах Беларуси температура воздуха опустилась ниже ноля. Первые заморозки в тепле встретят школы, детские сады, больницы, музеи и библиотеки. По всей Беларуси начинается отопительный сезон.

В Минске, а также Могилевской и Витебской областях тепло в социальные учреждения начало поступать еще накануне. А сегодня, 7 октября, батареи включат и в столичных квартирах. Процесс этот поэтапный. На его завершение потребуется 3-4 дня.

Паспорта готовности получили 117 ЖЭСов, а также весь жилой фонд, учреждения образования и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.