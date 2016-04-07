Новый пресс-центр российского международного информационного агентства открыли в Минске

Новости Беларуси. Курс на медиа-интеграцию. Новый пресс-центр российского международного информационного агентства открыли 7 апреля в белорусской столице. В формате видеомоста между Минском и Москвой для журналистов была проведена и первая пресс-конференция. Вопросы могли задать как белорусские, так и российские акулы пера.

Церемонию открытия приурочили к 20-летию подписания первого договора о стратегическом партнерстве между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства (Россия):

Наш проект уже совместный, поскольку подавляющее большинство наших журналистов здесь – это белорусы. Может быть, мы сделаем совместную радиостанцию, мы обсуждали с министром информации Лилией Станиславовной эту тему. Посмотрим, как будет развиваться. Во всяком случае, нас вдохновила ее фраза «вам есть куда расти».

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Мы рассчитываем на тесное взаимодействие с белорусскими средствами массовой информации, потому что это первый такой проект российского присутствия здесь. В принципе, договоренность между двумя Министерствами существует на эту тему, взаимодействия, и даже договоренность на тему единого информационного пространства.