Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 мая увеличится

Новости Беларуси. В Беларуси вырастут пенсии и пособия при рождении детей. Правительство объявило сегодня о повышении бюджета прожиточного минимума с 1 мая. Эта величина является расчётной при определении размера различных социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз бюджет прожиточного минимума повышался в марте.

С учётом очередного перерасчёта прибавка составит почти 7%.

Также с мая в республике будут установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов.