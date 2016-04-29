Прямой эфир

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси с 1 мая увеличится

29 апреля 2016 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси вырастут пенсии и пособия при рождении детей. Правительство объявило сегодня о повышении бюджета прожиточного минимума с 1 мая. Эта величина является расчётной при определении размера различных социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз бюджет прожиточного минимума повышался в марте.

С учётом очередного перерасчёта прибавка составит почти 7%.

Также с мая в республике будут установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов.

# общество # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шествие памяти: репетиции ко Дню Победы пройдут в Минске 29 апреля, 2 и 3 мая
29 апреля 2016 07:42

Шествие памяти: репетиции ко Дню Победы пройдут в Минске 29 апреля, 2 и 3 мая

Второй минский велопарад «Viva, ровар» состоится 30 апреля
29 апреля 2016 07:09

Второй минский велопарад «Viva, ровар» состоится 30 апреля

Сезон фонтанов откроется 29 апреля в Минске
29 апреля 2016 07:02

Сезон фонтанов откроется 29 апреля в Минске