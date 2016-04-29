Шествие памяти: репетиции ко Дню Победы пройдут в Минске 29 апреля, 2 и 3 мая

Новости Беларуси. В Беларуси начинается подготовка к празднованию Дня Победы. В центре Минска сегодня, 29 апреля, пройдет первая репетиция шествия памяти, которое зрители смогут наблюдать в столице 9 мая.

В связи с этим

на пересечениях улиц, ведущих к площади Победы, с 21.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспорта.

Отрабатывать каждый шаг и выверять все нюансы предстоящего мероприятия будут также 2 и 3 мая.

К слову, учитывать изменения движения придется не только автомобилистам, но и пассажирам общественного транспорта. В эти дни маршруты некоторых автобусов изменятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.