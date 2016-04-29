Прямой эфир

Шествие памяти: репетиции ко Дню Победы пройдут в Минске 29 апреля, 2 и 3 мая

29 апреля 2016 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси начинается подготовка к празднованию Дня Победы. В центре Минска сегодня, 29 апреля, пройдет первая репетиция шествия памяти, которое зрители смогут наблюдать в столице 9 мая.

В связи с этим

на пересечениях улиц, ведущих к площади Победы, с 21.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспорта.

Отрабатывать каждый шаг и выверять все нюансы предстоящего мероприятия будут также 2 и 3 мая.

К слову, учитывать изменения движения придется не только автомобилистам, но и пассажирам общественного транспорта. В эти дни маршруты некоторых автобусов изменятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
Второй минский велопарад «Viva, ровар» состоится 30 апреля
29 апреля 2016 07:09

Второй минский велопарад «Viva, ровар» состоится 30 апреля

Сезон фонтанов откроется 29 апреля в Минске
29 апреля 2016 07:02

Сезон фонтанов откроется 29 апреля в Минске

Майские праздники: на белорусско-украинской границе будут работать упрощенные пункты пропуска
29 апреля 2016 06:08

Майские праздники: на белорусско-украинской границе будут работать упрощенные пункты пропуска